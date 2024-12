La classifica piloti finale del Campionato Italiano Assoluto Rally

IL TRIS DI CRUGNOLA Per il terzo anno consecutivo è Andrea Crugnola a laurearsi Campione Italiano Assoluto Rally. Il varesino, sempre al volante di una Citroen C3 e navigato dal fido Pietro Ometto, si è confermato dominatore del CIAR con 5 successi (Ciocco, Targa Florio, Due Valli, Roma Capitale e 1000 Miglia) su 7 rally disputati. Alle sue spalle, il duello per il secondo posto ha visto Giandomenico Basso avere la meglio in extremis su Simone Campedelli, grazie alla vittoria ottenuta nel Rallye Sanremo che ha chiuso la stagione.

VEDI ANCHE

Qui il calendario completo della serie

CIAR 2024, CLASSIFICA PILOTI FINALE

Pos Pilota Auto Punti 1 Andrea Crugnola Citroen 121,50 2 Giandomenico Basso Toyota 87,50 3 Simone Campedelli Skoda 86,00 4 Marco Signor Skoda/Toyota 51,00 5 Bostjan Avbelj Skoda 47,50 6 Andrea Mabellini Skoda 34,50 7 Giacomo Scattolon Citroen 30,50 8 Roberto Daprà Skoda 24,50 9 Andrea Nucita Hyundai 22,50 10 Alessandro Re Volkswagen 13,00

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/12/2024