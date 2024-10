Rallye Sanremo 2024: programma e aggiornamenti

Ultimo round per il CIAR 2024 che chiude la stagione con uno dei suoi appuntamenti più iconici, il Rallye Sanremo. Lo scudetto è già matematicamente nelle mani di Andrea Crugnola, dunque le attenzioni saranno rivolte soprattutto alla sfida per il secondo posto che vede coinvolti Giandomenico Basso e Simone Campedelli: quest'ultimo, al netto del gioco degli scarti, si presenta con un discreto margine. Basso, però, è il campione uscente del Sanremo e per recuperare potrà contare anche sul coefficiente punti che per questo appuntamento sale a 1,5. I due dovranno comunque fare i conti con Crugnola che sulle strade liguri non ha mai vinto e vorrà dunque cancellare questo inusuale zero dal suo palmares. Saranno 113 gli equipaggi al via, pronti ad affrontare 116 km cronometrati spalmati su 10 speciali, di cui 4 al venerdì tra cui la Ghimbegna-Soldano che nella sua versione più lunga (quasi 27 km) verrà affrontata in notturna. Il maltempo e le forti pioggie di questi giorni dovrebbero lasciare il posto a un clima più soleggiato e asciutto a partire dal mattino di oggi, permettendo il regolare svolgimento della competizione.

PROGRAMMA RALLYE SANREMO 2024

Venerdì 18/10

Ora Prova Km 15:43 1 Montalto Live TV 2.60 17:46 2 Ghimbegna - San Romolo 10.51 18:05 3 San Romolo - Perinaldo 7.73 21:03 4 Ghimbegna - Soldano 26.72

Sabato 19/10

Ora Prova Km 08:15 5 Montalto - Molini 2.60 08:43 6 Carpasio - Rezzo 21.02 09:41 7 Calderara - Testico 10.72 13:07 8 Montalto - Molini 2.60 13:35 9 Carpasio - Rezzo 21.02 14:33 10 Calderara - Testico 10.72

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/10/2024