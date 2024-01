I calendari dei Campionati Italiani Rally 2024: Assoluto, Terra e Asfalto

Novità in vista per il calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024 (CIAR). Gli appuntamenti scendono da 8 a 7, con le uscita di scena del Rally San Marino e del Rally Monza che lo scorso dicembre ha chiuso la stagione 2023, mentre rientra dopo un anno di assenza l'appuntamento del Rally Due Valli. Tre gli eventi con coefficiente 1,5: la Targa Florio, il Rally Roma Capitale e il Rallye Sanremo che chiuderà il campionato a ottobre. Tutti gli appuntamenti in programma si disputano su asfalto.

CALENDARIO UFFICIALE CIAR SPARCO 2024

Data Rally Sede Coeff. 15-16 mar 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio Forte dei Marmi 1 12-13 apr 18° Rally Alba - Regione Piemonte Alba 1 10-11 mag 108a Targa Florio Palermo 1,5 28-29 giu 42° Rally Due Valli Verona 1 26-28 lug 12° Rally Roma Capitale Roma 1,5 13-14 set 47° Rally 1000 Miglia Brescia 1 18-19 ott 71° Rallye Sanremo Sanremo 1,5

RALLY TERRA Il Campionato Italiano Rally Terra 2024 è composto da sei appuntamenti. Si comincia a marzo con il Rally Città di Foligno, mentre la chiusura è in programma a fine novembre con il Rally delle Marche, unico appuntamento con coefficiente 1,5.

VEDI ANCHE

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2024

Data Rally Coeff. 10 marzo Rally Città di Foligno 1 7 aprile Rally Val d'Orcia 1 19 maggio Rally Adriatico 1 23 giugno San Marino Rally 1 27 ottobre Rally dei Nuraghi e del Vermentino 1 24 novembre Rally delle Marche 1,5

RALLY ASFALTO Cambia la denominazione della serie che da quest'anno si chiama Trofeo Italiano Rally 2024. Come lo scorso anno, sono 8 gli appuntamenti in programma: avvio a marzo con il Rally del Lazio e chiusura a ottobre con il Trofeo Villa d'Este ACI Como, entrambi con coefficiente 1,5. Stesso coefficiente anche per il Rally Salento in calendario a maggio.

CALENDARIO TROFEO ITALIANO RALLY 2024

Data Rally Coeff. 24 marzo Rally del Lazio 1,5 28 aprile Rally della Marca 1 26 maggio Rally del Salento 1,5 16 giugno Rallye San Martino di Castrozza e Primiero 1 21 luglio Rally Lana 1 1 settembre Rally Piancavallo 1 22 settembre Rally Città di Bassano 1 13 ottobre Trofeo Villa d'Este ACI COMO 1,5

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/01/2024