12° Rally Roma Capitale: Mabellini l'italiano più rapido nella Qualifying Stage vinta da Mathieu Franceschi

Si sono disputate questa mattina le prime sessioni ufficiali del Rally Roma Capitale 2024, in attesa della prova spettacolo attorno al Colosseo che questa sera darà il via alla competizione. Dopo le prove libere disputate sui 4 km di Monte Fumone, sullo stesso percorso i 26 principali protagonisti di questo weekend hanno disputato la Qualifying Stage. A differenza di quanto avviene normalmente nel CIAR, questa settimana si adotta il regolamento del Campionato Europeo Rally e dunque l'ordine di arrivo della qualifica determina l'ordine di partenza di sabato, senza possinbilità di scelta per i piloti.

Rally Roma Capitale 2024: Simone Campedelli (Skoda)

I più veloci sulla prova sono stati i grandi nomi dell'ERC: Mathieu Franceschi ha preceduto di 4 decimi Erik Cais, terzo Efren Llarena a 7 decimi. Per quanti riguarda gli iscritti al CIAR, Andrea Mabellini - quinto assoluto - è stato il più rapido davanti a Bostjan Avbelj e Roberto Daprà, quarto Simone Campedelli. Tutti e quattro si sono piazzati nella top10 assoluta. Più attardati Giandomenico Basso e Andrea Crugnola, addirittura terz'ultimo tra i partecipanti dopo aver commesso un errore. Sulla stessa prova si disputa ora lo shakedown per chi non ha preso parte a prove libere e Qualifying Stage. Per tutti, poi, l'appuntamento è dalle 20:05 con la SS1 ''Colosseo Aci Roma''. Qui sotto, è disponibile la trasmissione completa della qualifica di questa mattina.

PROGRAMMA RALLY ROMA CAPITALE 2024

Scatta questo weekend il Rally Roma Capitale 2024, uno degli appuntamenti più attesi della stagione del CIAR. Anche quest'anno, l'appuntamento laziale sarà valido anche per il Campionato Europeo Rally ERC e dunque la sua programmazione si differenza dagli altri eventi del tricolore, seguendo la distribuzione giornaliera tipica degli eventi continentali. Dopo la Qualifying Stage e lo shakedown del venerdì mattina, si partirà ufficialmente in serata con la prova spettacolo all'ombra del Colosseo, valida come Power Stage per i protagonisti del CIAR. Le restanti 12 speciali si disputeranno, equamente divise, tra sabato e domenica, per un totale di 189 km cronometrati, distribuiti principalmente nel frusinate. Per l'ERC la Power Stage sarà come al solito l'ultima speciale in programma.

Presenti al via i principali protagonisti del CIAR, con poche eccezioni tra cui Andrea Nucita e Rudy Michelini. Tra i big dell'ERC ci saranno Hayden Paddon, Mads Ostberg, Mathieu Franceschi, Efren Llarena, Erik Cais, Stephane Lefebvre e l'astro nascente del rally internazionale, il lettone Martins Sesks protagonista di due grandi prestazioni all'esordio nel WRC. I piloti stranieri dell'ERC saranno trasparenti ai fini dell'assegnazione dei punti CIAR, mentre verranno tenuti in considerazione gli italiani, come ad esempio Andrea Mabellini. Ricordiamo inoltre che il Rally Roma Capitale, al pari di Targa Florio e Sanremo, ha coefficiente di punteggio 1,5.

Venerdì 26/07

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Colosseo Aci Roma 1.3 km 20:05

Sabato 27/07

Prova Nome Lunghezza Ora SS2 Alatri 6.96 km 08:14 SS3 Santopadre - Fontana Liri 28.74 km 09:41 SS4 Guarcino - Altipiani 11.58 km 11:41 SS5 Alatri 2 6.96 km 14:40 SS6 Santopadre - Fontana Liri 2 28.74 km 16:07 SS7 Guarcino - Altipiani 2 11.58 km 18:07

Domenica 28/07

Prova Nome Lunghezza Ora SS8 Fiuggi 5.9 km 07:50 SS9 Rocca di Cave - Subiaco 32.3 km 08:53 SS10 Monastero - Jenne 8.63 km 10:05 SS11 Fiuggi 2 5.9 km 13:12 SS12 Rocca di Cave - Subiaco 2 32.3 km 14:15 SS13 Monastero - Jenne Power Stage 8.63 km 16:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/07/2024