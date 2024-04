Rally Regione Piemonte 2024: Crugnola vince la Qualifying Stage, Nucita si ferma a un decimo

È iniziato con la Qualifying Stage il Rally Regione Piemonte 2024. La prova, disputata sullo stesso percorso che ospiterà la Power Stage oggi pomeriggio, ha visto Andrea Crugnola ottenere il miglior tempo precedendo di un soffio Andrea Nucita, già in grande spolvero nel precedente Rally Il Ciocco. Il risultato stabilisce l'ordine con cui piloti sceglieranno la posizione di partenza per le speciali di sabato. Come prevede il programma rinnovato del CIAR 2024, la prova di qualifica riservata a vetture Rally2/R5 è stata preceduta dalle prove libere. Ora è in programma lo shakedown per tutti gli altri concorrenti, compresi i protagonisti del #RA Plus, la competizione parallela destinata a vetture WRC Plus e Rally1 che quest'anno vede al via anche Andreas Mikkelsen con la Hyundai i20 N, in preparazione del prossimo Rally Croazia. Il rally vero e proprio scatterà alle 16 con la già citata Power Stage, a cui seguiranno altre due speciali.

PROGRAMMA RALLY PIEMONTE 2024

Venerdì 12 aprile

Ora Prova Km 16:00 1 Santo Stefano (Power Stage) 2.54 17:23 2 Cossano-Mango 5.59 17:40 3 San Donato - Trezzo Tinella 7.40

Sabato 13 aprile

Ora Prova Km 08:18 4 Diano D'Alba 1 11.95 09:09 5 Cossano - Treiso 14.56 11:54 6 Vesime 1 14.82 12:32 7 Loazzolo - Santo Stefano 1 14.10 15:07 8 Diano D'Alba 2 11.95 16:05 9 Vesime 2 14.82 16:43 10 Loazzolo - Santo Stefano 2 14.10

