Rally Il Ciocco 2024: Crugnola chiude il venerdì con una tripletta di successi

Non c'è due senza tre e a confermarlo è Andrea Crugnola, che cala il tris nella prima giornata del Rally Il Ciocco 2024. Il varesino ha vinto anche la terza speciale del venerdì, mettendo subito in chiaro di non essere intenzionato a cedere lo scettro di re del Campionato Italiano Assoluto Rally. La tripletta si è realizzata per un soffio, visto che Rudy Michelini ha realizzato lo stesso tempo lungo i 2 km della ''Monteceneri''. Poco più staccati Paolo Andreucci e Simone Campedelli, il quale ha scavalcato al secondo posto della generale Giandomenico Basso. Distacchi in classifica ovviamente molto ridotti considerando che oggi si è gareggiato per meno di 9 minuti totali, ma una prima idea delle forze in campo si è già delineata. Domani si farà subito sul serio con i 19,6 km della ''Careggine'', prima prova di una giornata che prevede 8 speciali in tutto.

RALLY IL CIOCCO 2024, CLASSIFICA DOPO PS3

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Andrea Crugnola Citroen 8:31.2 2 Simone Campedelli Skoda +3.4 3 Giandomenico Basso Toyota +4.8 4 Bostjan Avbelj Skoda +4.8 5 Rudy Michelini Skoda +5.6 6 Andrea Nucita Hyundai +7.3 7 Paolo Andreucci Citroen +7.3 8 Marco Signor Skoda +8.8

CIAR 2024, Rally Il Ciocco: Simone Campedelli (Skoda)

PS2 Andrea Crugnola si conferma il pilota da battere in questo Rally Il Ciocco e vince anche la Power Stage, assicurandosi i primi punti del 2024. Sui 2 km di percorso il varesino ha staccato di 4 decimi un ottimo Bostjan Avbelj e di mezzo secondo la coppia formata da Simone Campedelli e Andrea Nuciti. Più indietro Giandomenico Basso che paga 1,6 secondi, mentre Paolo Andreucci è addirittura fuori dalla top10 con 2,6 secondi di gap. La speciale ''Monteceneri'', anch'essa poco più lunga di 2 km, chiuderà a breve il programma del venerdì.

RALLY IL CIOCCO 2024, CLASSIFICA DOPO PS2

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Andrea Crugnola Citroen 6:22.4 2 Giandomenico Basso Toyota +2.3 3 Simone Campedelli Skoda +2.8 4 Bostjan Avbelj Skoda +2.9 5 Andrea Nucita Hyundai +5.6 6 Rudy Michelini Skoda +5.6 7 Marco Signor Skoda +6.1 8 Andrea Mabellini Skoda +6.8

PS1 Il 47° Rally Il Ciocco è iniziato nel segno di Andrea Crugnola: il campione in carica del CIAR, già autore del miglior tempo nella sessione di qualifica del mattino, si è preso la prima posizione nella speciale che ha aperto la stagione 2024. Il varesino ha staccato di 7 decimi la nuova Toyota Yaris Rally2 di Giandomenico Basso e di 2,3 secondi Simone Campedelli, tra i protagonisti più attesi di quest'anno. Gli equipaggi si spostano ora sul percorso della ''Il Ciocco'', prova che sarà valida come Power Stage.

RALLY IL CIOCCO 2024, CLASSIFICA DOPO PS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Andrea Crugnola Citroen 4:50.2 2 Giandomenico Basso Toyota +0.7 3 Simone Campedelli Skoda +2.3 4 Bostjan Avbelj Skoda +2.5 5 Marco Signor Skoda +3.8 6 Rudy Michelini Skoda +4.0 7 Paolo Andreucci Citroen +4.3 8 Giacomo Scattolon Citroen +4.8

CIAR 2024, Rally Il Ciocco: Giandomenico Basso (Toyota)

PROGRAMMA RALLY IL CIOCCO 2024

Il 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio apre la stagione 2024 del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR). L'appuntamento toscano permetterà di prendere contatto con il nuovo format dei weekend di gara, simile a quello degli appuntamenti del Campionato Europeo Rally. Il venerdì non sarà più dedicato solo a shakedown e Power Stage, ma si aprirà la mattina presto con una sessione di prove libere - una sorta di shakedown dove si possono effettuare due passaggi sul percorso stabilito - a cui seguirà una qualifica ''Qualifying Stage'' che permetterà ai primi 10 classificati di scegliere la propria posizione di partenza per la giornata del sabato. L'ordine di partenza del venerdì sarà invece deciso dagli organizzatori. Potranno partecipare a queste qualifiche tutti i piloti con vetture Rally2/R5, mentre solo dopo queste due sessioni si terrà il classico shakedown per chi non ha partecipato alle prove. Al pomeriggio invece si disputeranno tre speciali, di cui una valida come Power Stage. Al sabato, poi, si completerà come sempre il programma della competizione. Per il Rally Il Ciocco la Power Stage sarà la PS2, disputata sul percorso della Qualifying Stage.

Venerdì 15 marzo

Ora Prova Km 16:18 1 PEGNANA 7.41 16:59 2 IL CIOCCO (Power Stage) 2.02 17:18 3 MONTECENERI 2.54

Sabato 16 marzo

Ora Prova Km 09:14 4 CAREGGINE 1 19.60 10:18 5 RENAIO 1 14.32 10:57 6 IL CIOCCO 2 2.02 12:55 7 PUGLIANELLA 1 11.01 13:57 8 RENAIO 2 14.32 14:36 9 IL CIOCCO 3 2.02 16:34 10 PUGLIANELLA 2 11.01 16:58 11 CAREGGINE 2 19.60

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/03/2024