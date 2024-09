Rally 1000 Miglia 2024: programma e aggiornamenti

Dopo la lunga sosta estiva, il CIAR 2024 riaccende i motori con il classico Rally 1000 Miglia, penultimo appuntamento della stagione. Sulle strade bresciane Andrea Crugnola potrebbe chiudere i discorsi per il titolo con una serie di combinazioni di risultati a lui favorevoli, di cui una decisamente semplice da ricordare: se il varesino vincerà la gara, sarà sicuro di confermarsi campione italiano. A cercare di mantenere i giochi aperti saranno i suoi più vicini inseguitori, Simone Campedelli e Giandomenico Basso, che dovranno vincere per tenere accesa la speranza di rimonta. Il Rally 1000 Miglia prevede ben 115 km cronometrati, secondo per lunghezza solo al Rally Roma Capitale che fa eccezione essendo anche tappa del Campionato Europeo Rally, con alcune prove davvero impegnative tra cui spicca la Pertiche, da affrontare due volte di cui una - venerdì sera - in notturna. Si inizia venerdì mattina con prove libere, Qualifying Stage e shakedown, mentre la PS1 - valida come Power Stage - darà il via ufficiale al rally alle 16:50.

PROGRAMMA RALLY 1000 MIGLIA 2024

Venerdì 13 settembre

Ora Prova Km 16:50 1 Valle Sabbia (Power Stage) 2.54 17:19 2 Treviso Bresciano 9.10 20:17 3 Pertiche 19.30

Sabato 14 settembre

Ora Prova Km 09:11 4 Treviso Bresciano 9,10 09:55 5 Mastanico 6,93 10:26 6 Bione 4,20 11:08 7 Marmentino 16,95 14:54 8 Mastanico 6,93 15:25 9 Bione 4,20 16:07 10 Marmentino 16,95 16:51 11 Pertiche 19,30

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/09/2024