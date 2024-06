42° Rally Due Valli: Campedelli il più rapido nella Qualifying Stage

Il 42° Rally Due Valli torna ad avere validità per il Campionato Italiano Assoluto Rally e si presenta con un programma rinnovato e impegnativo. Gli asfalti veronesi, infatti, vedranno gli equipaggi impegnati su appena 5 percorsi - per un totale di 7 speciali - su distanze però maggiori rispetto al solito. In particolare la prova ''Bolca'', da percorrere come PS5 e PS7, è lunga ben 25,2 km. Al via tutti e tre i piloti che si stanno contendendo il titolo 2024: Giandomenico Basso (45 punti), Andrea Crugnola (43,5) e Simone Campedelli (38). Quest'ultimo è stato il più rapido nella Qualifying Stage del venerdì mattina che permette di scegliere la posizione di partenza per le speciali del sabato. Disputata sul percorso che ospiterà anche la Power Stage, al secondo posto ha visto piazzarsi Andrea Mabellini, terzo Giacomo Scattolon davanti a Basso. In ritardo invece Crugnola. Il via ufficiale del rally oggi pomeriggio alle 16 con il primo passaggio sulla San Mauro di Saline che verrà poi ripetuta al tramonto.

PROGRAMMA RALLY DUE VALLI 2024

Venerdì 28 giugno

Prova Nome Lunghezza Ora PS1 San Mauro di Saline 1 12.94 km 16:04 PS2 Postuman 2.05 km 16:54 PS3 San Mauro di Saline 2 12.94 km 20:30

Sabato 29 giugno

Prova Nome Lunghezza Ora PS4 Moruri 1 - Banca Valsabbina 14.03 km 09:19 PS5 Bolca 1 - Tomasi Auto 25.26 km 10:14 PS6 Moruri 2 - Banca Valsabbina 14.03 km 14:06 PS7 Bolca 2 - Tomasi Auto 25.26 km 15:01

