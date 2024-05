108° Targa Florio Rally: Scattolon vince la Qualifying Stage, in ritardo Crugnola

Il 108° Targa Florio Rally è scattato ufficialmente questa mattina con la Qualifying Stage, la prova che serve per stabilire l'ordine con cui i piloti del CIAR 2024 scelgono la loro posizione di partenza per le speciali del sabato. Il miglior tempo è stato realizzato da una Citroen, ma questa volta non è quella di Andrea Crugnola, bensì quella di Giacomo Scattolon. In una mattinata condizionata da una nebbiolina che è andata man mano diradandosi con il passare delle ore, i tempi lungo i 2,25 km in località Polizzi generosa hanno visto un grandissimo equilibrio, con 7 piloti racchiusi in appena 7 decimi. Dietro al pilota pavese si sono piazzati Marco Signor e Bostjan Avbelj, seguiti da Simone Campedelli e Giandomenico Basso. Fuori dalla top10 invece due big come Crugnola (problema alla prima curva) e Paolo Andreucci (vettura spenta in partenza) che dunque vedremo con buone probabilità partire in posizioni insolite per loro nelle prove di domani. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17:24, andranno in scena le tre speciali del venerdì, per un totale 23 km cronometrati. La PS3, disputata sul percorso della Qualifying Stage, assegnerà i punti bonus della Power Stage.

PROGRAMMA TARGA FLORIO 2024

Venerdì 10 maggio

Ora Prova Km 17:24 1 Targa 1 10.00 17:54 2 Scillato 1 11.16 18:14 3 La Generosa 1 Power Stage 2.25

Sabato 11 maggio

Ora Prova Km 09:03 4 Targa 2 10.00 09:33 5 Scillato - Polizzi 1 15.00 10:41 6 Geraci - Castelbuono 1 15.00 15:04 7 Targa 3 10.00 15:34 8 Scillato - Polizzi 2 15.00 16:42 9 Geraci - Castelbuono 2 15.00

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/05/2024