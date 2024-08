Rally Roma Capitale: il video del brutto incidente di Ostberg

Si sono vissuti attimi di terrore al Rally Roma Capitale disputato lo scorso weekend. Nel corso della SS9, seconda prova del sabato, la Citroen C3 del norvegese Mads Ostberg è uscita di strada in una veloce curva verso sinistra, impattando violentemente contro un albero. A destare preoccupazione sono state soprattutto le condizioni del navigatore Patrick Barth, svenuto e sanguinante.

EQUIPAGGIO RICOVERATO Il racconto di quei momenti terribili è dello stesso Ostberg: ''Siamo usciti di strada in una curva veloce a sinistra e abbiamo colpito un albero direttamente davanti alla porta di Patrik. Lui ha perso conoscenza e sanguinava dal viso, avevo paura che fosse successo il peggio. Per fortuna il personale medico è arrivato subito per far scendere Patrik dall’auto. Siamo entrambi ricoverati all'ospedale di Roma, ma per fortuna nessun ferito grave. Grazie a Citroën Racing per aver costruito questa vettura forte, a Stile per i nostri caschi e anche allo staff medico e alla FIA per la sicurezza che ci offrono''. Qui sotto, il video dell'incidente:

Big crash on SS9 😱 Glad both Mads Østberg and Patrik Barth are ok 😮‍💨#FIAERC | #RallyDiRomaCapitale 🇮🇹 pic.twitter.com/L0GFGVk47Z — FIA European Rally Championship (@FIAERC) July 28, 2024

FRATTURE PER ENTRAMBI La prova è stata ovviamente sospesa e sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elicottero. In pochi minuti è stato confermato che le condizioni dell'equipaggio non destavano preoccupazioni. I successivi esami hanno evidenziato la rottura di una costola per Ostberg, mentre Barth ha dovuto subire un intervento chirurgico dopo aver riportato la rottura della mascella e di un'anca. In quel momento, i due occupavano la nona posizione del Rally Roma Capitale, quinta prova del Campionato Italiano Rally Assoluto CIAR 2024 valida anche per il Campionato Europeo Rally ERC 2024, alla fine vinta da Andrea Crugnola.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/08/2024