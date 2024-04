Rally Regione Piemonte: al via anche Mikkelsen con la i20 Rally1!

Il campione del mondo WRC2 sarà al via del rally piemontese in preparazione del Rally Croazia

Il prossimo Rally Alba-Rally Regione Piemonte, in programma il 12 e 13 di aprile, si arricchisce di un protagonista illustre. Al via ci sarà infatti anche Andreas Mikkelsen, pilota ufficiale di Hyundai nel WRC che sarà al via con la i20 N Rally1 Hybrid con cui partecipa agli appuntamenti del mondiale.

IL MOTIVO DELLA PARTECIPAZIONE La possibilità di avere al via il norvegese era nell'aria da giorni, ma ora è arrivata l'ufficialità da parte di Hyundai Motorsport. Mikkelsen è stato ingaggiato dalla casa coreana dopo la conquista del titolo WRC2 nella passata stagione: per lui si tratta di un ritorno, dopo la precedente esperienza con Hyundai durata dal 2017 al 2019. Nel mondiale di quest'anno si alterna con Esapekka Lappi al volante della terza i20, a fianco dei titolari Thierry Neuville e Ott Tanak, con un programma per lui incentrato soprattutto sugli eventi che si disputano su asfalto. Nel 2024 Mikkelsen ha già preso parte al Rallye Monte Carlo, chiuso in sesta posizione. La sua partecipazione al secondo round del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) è stata pensata come preparazione in vista del Rally Croazia che si disputerà la settimana successiva.

RUGGINE DA TOGLIERE Il Rally Regione Piemonte si conferma così un evento con un elenco iscritti sempre di grande qualità. Mikkelsen sarà al via del #RA PLUS, la gara che affianca la competizione valida per il CIAR e che nelle ultime due edizioni ha visto trionfare Alessandro Gino con una Citroen C3 WRC nel 2022 e con una Hyundai i20 N Coupe WRC lo scorso anno. Parlando del prossimo impegno, il norvegese ha dichiarato: ''Non vedo l’ora di essere ad Alba. È passato molto tempo da quando sono stato in auto al Rally di Montecarlo, è fantastico poter utilizzare un evento di questo tipo per rafforzare il feeling con la vettura in vista del Rally di Croazia WRC. Non farò un test prima di questo rally per cui è una buona occasione per provare la macchina, sono molto felice di tornare alla guida''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/04/2024