La Hyundai completa lo squadrone: ingaggiato Andreas Mikkelsen

La Hyundai ha completato un vero e proprio squadrone per l'assalto al titolo WRC 2024. Oggi la scuderia della casa coreana ha annunciato la conferma di Dani Sordo e l'ingaggio di Andreas Mikkelsen per il volante della terza i20 schierata nei rally, in un ruolo part time che i due condivideranno con Esapekka Lappi alle spalle della coppia di titolari formata da Thierry Neuville e Ott Tanak.

SECONDA OCCASIONE Se per l'esperto pilota spagnolo si tratta di un atteso rinnovo, l'ingaggio del norvegese rappresenta una bella novità . Mikkelsen, 34 anni, aveva già gareggiato per Hyundai tra il 2017 e il 2019, anno in cui aveva ottenuto tre podi chiudendo il campionato in quarta posizione. Negli ultime tre stagioni ha partecipato con la Skoda Fabia al campionato WRC2, vincendo il titolo sia nel 2021 sia quest'anno, mentre nel 2022 si è piazzato secondo. Risultati che hanno dimostrato che il talento dell'ex pilota della Volkswagen, con la Polo ha ottenuto tre successi tra il 2015 e il 2016, è ancora intatto e meritevole di una seconda chance. Mikkelsen sarà ancora una volta affiancato dal suo navigatore Torstein Eriksen.

RITORNO SUDATO Il diretto interessato ha commentato così l'ingaggio da parte di Hyundai: ''Sono molto entusiasta di tornare nella massima categoria del rally con Hyundai Motorsport. Dal 2019, abbiamo lottato duramente per tornare ai massimi livelli di questo sport e sono molto felice di farlo con Hyundai. Abbiamo una grande opportunità davanti a noi, la coglieremo a piene mani e la sfrutteremo al massimo. Voglio ringraziare Hyundai Motorsport per aver riposto fiducia in noi. Daremo il massimo per contribuire a raggiungere gli alti obiettivi che ci prefiggiamo per la stagione 2024''.

ASSALTO A TOYOTA La Hyundai ha dimostrato dunque di voler fare sul serio nel 2024, provando a interrompere il dominio della Toyota. Mentre la casa giapponese non potrà contare su Kalle Rovanpera per la lotta al titolo Piloti, con il finlandese che gareggerà con un programma part-time, i coreani hanno riportato in squadra due piloti di grande valore come Tanak e Mikkelsen che si affiancano ai confermati Neuville, Lappi e Sordo, tutti piloti che vantano almeno una vittoria nel WRC. Il team principal Cyril Abiteboul è molto fiducioso: ''Dani ha contribuito moltissimo alla squadra negli ultimi 10 anni, sia sulle prove speciali che in fabbrica, quindi siamo molto felici che continuerà con noi la prossima stagione. È anche emozionante vedere Andreas tornare nella nostra squadra, poiché porta con sé un comprovato successo e molta esperienza che ci avvantaggerà sia nel WRC che nel Rally2. Grazie alle loro caratteristiche leggermente diverse e all’enorme esperienza, la combinazione di Esapekka, Dani e Andreas ci darà l’opportunità di presentare la migliore squadra per ogni evento per combattere al fianco di Thierry e Ott''.

Who do you think will fulfil the remaining seats? 👀 pic.twitter.com/xnnd7BBy1H — World Rally Championship (@OfficialWRC) December 6, 2023

OCCHI SU M-SPORT Con l'annuncio di oggi si completano dunque le line-up di Toyota e Hyundai. Le attenzioni si spostano ora tutte sul team M-Sport, che deve ancora annunciare tutta la sua formazione per il 2024 dopo aver incassato l'addio di Tanak. L'altro titolare nel 2023, Pierre-Louis Loubet, spera nella conferma nonostante un campionato decisamente deludente nei risultati. Nel frattempo, nel WRC2 Citroen ha annunciato la propria coppia di piloti per la stagione 2024, affiancando al confermato Yohan Rossel il nuovo arrivato Nikolay Gryazin sulle due C3 schierato dal team belga DG Sport.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/12/2023