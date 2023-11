Sorpresa Rovanpera, nel 2024 impegno part time: "Buon momento per una pausa"

All'indomani del Rally Giappone che ha chiuso la stagione 2023 del WRC, una notizia clamorosa è giunta con l'annuncio della formazione 2024 della Toyota: il campione in carica Kalle Rovanpera non difenderà il secondo titolo mondiale appena conquistato. I piloti titolari saranno Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, mentre il finlandese parteciperà a metà degli eventi alternandosi con l'altro plurititolato Sebastien Ogier.

WRC 2023, Rally Grecia: Kalle Rovanpera (Toyota)

LE MOTIVAZIONI Rovanpera ha appena 23 anni e ha già battuto numerosi record di precocità per il Mondiale Rally. Davanti a sé ha una carriera lunghissima e questo sta alla base della sua decisione, come lui stesso ha spiegato: ''Vedrete alcune differenze per me e il mio copilota Jonne Halttunen: guideremo per mezza stagione. Ci sono alcune ragioni per questo, ma quella principale è che guido nei rally da molto, molto tempo. Ho semplicemente scoperto che era un buon momento per prendermi un po’ di pausa, ricaricare le batterie, avere un po’ di tempo libero per concentrarmi sul futuro e per avere più energia e spinta nei prossimi anni. Capisco che siamo molto giovani e non abbiamo trascorso molto tempo nel WRC, ma ho guidato per molto tempo - non so, sei o sette anni con l'intera stagione - anche nelle categorie minori. Quando sei giovane e trascorri la maggior parte del tempo nei rally, è una sensazione intensa, quindi penso che sia un buon momento per resettarsi un po’. Ci vuole molto tempo e molta energia per portare a termine le stagioni – questa è sicuramente la ragione principale: andiamo in giro per il mondo tutto il tempo e quando spingi per un campionato, mentalmente sei sempre in modalità competizione per tutta la stagione. Ci vuole molto impegno e forza per farlo''.

VEDI ANCHE

I PROGRAMMI La lista degli impegni di Rovanpera nel 2024 non è stata ancora definita, ma sicuramente il finlandese parteciperà ad alcuni rally fuori dal calendario WRC e anche alle competizioni drifting, una disciplina in cui si è esibito già quest'anno mostrando il consueto talento al volante: ''Vediamo cosa accadrà l’anno prossimo. Adoro tutti i tipi di sport motoristici. Spero solo che avremo degli eventi divertenti. Se tutto va bene faremo alcuni eventi interessanti, drifting e magari rally e cos'altro non so. Sono sicuro che faremo qualcosa di carino. Per il WRC l’anno prossimo l’approccio sarà sicuramente diverso. Non è deciso quali gare faremo, ma alcune saranno davvero positive per noi. Non vedo davvero l’ora di iniziare con delle belle posizioni di partenza nei rally in cui l’ordine è migliore per noi''. Non partecipando più a tempo pieno alla stagione, Rovanpera non sarà più costretto a fare da apripista nella giornata del venerdì, quando l'ordine di partenza nei rally è dato dalla classifica generale del campionato. Dando una prima occhiata al calendario 2024, si può ipotizzare che il due volte iridato salterà il debutto nel Rally Montecarlo, terreno di caccia abituale di Ogier.

RITORNO NEL 2025 Il 2024 sarà letteralmente un anno sabbatico per Rovanpera, il quale ha chiarito che nel 2025 tornerà a tempo pieno nel WRC: ''Sicuramente il piano è solo per il prossimo anno. Dopodiché, abbiamo già firmato per intere stagioni per gli anni a venire. Il contratto è pluriennale e sicuramente si tratta solo una stagione per questo e poi torneremo a lottare per il campionato a tempo pieno''. Il team principal della Toyota, Jari-Matti Latvala, ha aggiunto: ''Con Kalle, dobbiamo ricordare che ha 23 anni. Sembra che sia giovane – ed è molto giovane – ma in realtà guida auto da rally da quando aveva otto anni. A 17 anni già guidava per il campionato Costruttori e spingeva per i campionati in modo professionale. Ha migliaia di chilometri al suo attivo e ha già svolto un'enorme quantità di lavoro: è un po' un sollievo poter rilassare la mente e prendere un po' di energia per gli anni successivi''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/11/2023