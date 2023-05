Rally Targa Florio: Crugnola il più rapido nello shakedown

Dopo le emozioni del Rally Regione Piemonte, il Campionato Italiano Assoluto Rally si sposta in Sicilia per lo storico appuntamento con il Targa Florio. Non ci saranno i piloti stranieri che hanno reso ancora più combattuta la competizione disputata attorno ad Alba, ma anche l'appuntamento di questo weekend si preannuncia molto intenso. Il rally ha infatti un coefficiente di 1,5 che lo porterà ad assegnare dunque un numero maggiore di punti. Al via tutti i principali protagonisti del CIAR, ad eccezione di Rudy Michelini, Francesco Aragna e Rachele Somaschini. Questa mattina si è disputato lo shakedown che ha visto il grande favorito Andrea Crugnola ottenere il miglior tempo davanti a Fabio Andolfi e Damiano De Tommaso, entrambi staccati di 1,1 secondi. Nel tardo pomeriggio di oggi il via ufficiale al 107° Rally Targa Florio con la speciale Nino Vaccarella valida come Power Stage. In questo caso i punti assegnati saranno i consueti 3-2-1 riservati ai primi tre classificati.

PROGRAMMA 107° RALLY TARGA FLORIO

Venerdì 5 maggio

Ora Prova Km 18:10 SS1 NINO VACCARELLA 1 2.22

Sabato 6 maggio

Ora Prova Km 07:52 SS2 TARGA 1 10.90 08:55 SS3 LASCARI-GRATTERI 1 11.50 09:20 SS4 CEFALU' 1 13.90 12:25 SS5 TARGA 2 10.90 13:28 SS6 LASCARI-GRATTERI 2 11.55 13:53 SS7 CEFALU' 2 13.90 16:58 SS8 VINCENZO FLORIO 1 8.68 18:01 SS9 LASCARI-GRATTERI 3 11.55

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/05/2023