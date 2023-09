Rallye Sanremo 2023: Andolfi vince la Power Stage di un soffio su Basso

I protagonisti più attesi non hanno deluso le aspettative nella Power Stage che ha aperto il fine settimana del 70° Rallye Sanremo. Il ligure Fabio Andolfi ha ottenuto il miglior tempo precedendo di appena un decimo Giandomenico Basso, suo rivale nella corsa al secondo posto nel campionato CIAR. Il veneto ha concluso la prova sfiorando il muretto interno all'ultimo tornante prima del traguardo, lasciando forse in quel punto i centesimi decisivi. Con questo successo parziale, Andolfi affianca in classifica generale Basso grazie al punto in più assegnato dalla Power Stage. Il podio di giornata è completato da un velocissimo Bostjan Avbelj, il quale in questo weekend proverà a prendersi il titolo del Campionato Promozione CIRP. Il leader di questa categoria, Luca Bottarelli, ha lasciato una manciata di secondi sbagliando uno degli insidiosi tornanti del percorso odierno. Andrea Crugnola, al via con una Peugeot 208 Rally4, ha terminato 13° a meno di 7 secondi da Andolfi. Il 70° Rallye Sanremo entrerà nel vivo domani, con la prima speciale al via alle ore 8:21.

70° RALLYE SANREMO, CLASSIFICA DOPO POWER STAGE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Fabio Andolfi Skoda 1:35.062 2 Giandomenico Basso Skoda +0.105 3 Bostjan Avbelj Skoda +0.189 4 Andrea Nucita Hyundai +1.477 5 Ivan Ferrarotti Skoda +1.948 6 Andrea Carella Skoda +2.610 7 Luca Bottarelli Skoda +3.144 8 Albert von Thurn und Taxis Skoda +3.959

CIAR 2023, 70° Rallye Sanremo: Giandomenico Basso - Foto Riccardo Appi per MotorBox

PROGRAMMA 70° RALLYE SANREMO

Tutto pronto sulla Riviera dei Fiori per la 70esima edizione del Rallye Sanremo, appuntamento storico del Campionato Italiano Rally Assoluto. Dopo aver già conquistato matematicamente il titolo iridato, Andrea Crugnola si presenta al via assieme al suo navigatore Pietro Elia Ometto al volante di una Peugeot 208 Rally4, lasciando il palcoscenico principale ai due piloti che si contendono la seconda posizione in campionato, ossia Fabio Andolfi e Giandomenico Basso. Proveranno a inserirsi nella lotta per il podio tra gli altri Andrea Nucita, Luca Bottarelli e Albert Von Thum und Taxis, quest'ultimo trasparente ai fini della classifica del CIAR. Rallye Sanremo al via nel pomeriggio di venerdì con la Power Stage ''Vigne di Bajardo'', poi sabato giornata impegnativa con ben 11 speciali che ricalcano il percorso del 2022 per un totale di oltre 100 km cronometrati. Nello shakedown, Andolfi ha preceduto Basso e Bottarelli.

CIAR 2023, 70° Rallye Sanremo - Foto Riccardo Appi per MotorBox

Venerdì 29 settembre

Ora Prova Km 16:00 1 Vigne di Bajardo 2.27 Sabato 30 settembre Ora Prova Km 08:21 2 Langan 1 14.62 09:20 3 Apricale 5.09 09:40 4 Bignone 1 7.49 09:59 5 Coldirodi 1 5.46 12:48 6 Langan 2 14.62 13:47 7 Semoigo 1 7.36 14:07 8 Bignone 2 7.49 14:26 9 Coldirodi 2 5.46 17:05 10 Langan 3 14.62 18:04 11 Semoigo 2 7.36 18:24 12 Bignone 3 7.49

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/09/2023