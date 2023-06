51° Rally San Marino: Gryazin sfida gli italiani. Andreucci il più rapido nello shakedown

Si riaccendono i motori del Campionato Italiano Assoluto Rally sugli sterrati del Rally San Marino. Appuntamento importante, dato che assegnerà punteggi maggiorati grazie al coefficiente di 1,5. Andrea Crugnola cercherà il quarto successo consecutivo di questa stagione, nonché il sesto se consideriamo le due ottenute nel finale del 2022, ma questo fine settimana avrà un compito ancora più difficile. A sfidarlo ci saranno pochi dei consueti avversari del CIAR, in particolare Giandomenico Basso e Fabio Andolfi, ma molti degli specialisti del Campionato Italiano Rally Terra. Tra questi segnaliamo in particolare l'inossidabile Paolo Andreucci e Tommaso Ciuffi. I loro piazzamenti saranno importanti in quanto i piloti iscritti al CIRT non saranno trasparenti ai fini della classifica del CIAR e potranno dunque sottrarre punti pesanti. Il parco dei partenti è poi completati dal russo Nikolay Gryazin, protagonista del mondiale WRC2 e vincitore dell'edizione 2022 del Rally San Marino. La competizione scatterà oggi pomeriggio con la consueta Power Stage, mentre questa mattina si è disputato lo shakedown con Andreucci che ha ottenuto il miglior tempo davanti a Gryazin e Basso.

PROGRAMMA 51° RALLY SAN MARINO

Venerdì 16 giugno

Ora Prova Km 16:30 SS1 SAN MARINO - POWER STAGE 2.04

Sabato 17 giugno

Ora Prova Km 07:57 SS2 TERRA DI SAN MARINO 1 4.94 09:09 SS3 TORRENTE APSA - PIEVE DI CAGNA 1 8.16 10:39 SS4 LUNANO 1 12.68 11:47 SS5 TERRA DI SAN MARINO 2 4.94 14:51 SS6 TORRENTE APSA - PIEVE DI CAGNA 2 8.16 15:26 SS7 LUNANO 2 12.68 17:28 SS8 TORRENTE APSA - PIEVE DI CAGNA 3 8.16 18:03 SS9 LUNANO 3 12.68

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/06/2023