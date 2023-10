Tra asfalto e terra: il programma del Rally Monza 2023

Nel weekend dell'1-2 dicembre è in programma il Rally Monza, ultima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e del Campionato Italiano Rally Terra. Un grande appuntamento per concludere la stagione rallistica tricolore 2023 che vedrà gli equipaggi gareggiare sui percorsi resi celebri dalle edizioni 2020 e 2021, quando furono teatro dell'ultimo atto del Mondiale WRC.

UNA SFIDA PARTICOLARE La caratteristica principale del Rally Monza è il suo tracciato misto che alterna l'asfalto agli sterrati, tutti compresi all'interno della grande area dell'Autodromo Nazionale. Per l'edizione 2023 sono previsti 78,94 km cronometrati, di cui 34,96 su asfalto e 43,98 su terra, distribuiti su quattro percorsi e 10 speciali totali. Ad aprire e chiudere il programma sarà la speciale Monza, da percorrere in totale tre volte di cui la prima valida come Power Stage e in programma a partire dalle 13 di venerdì 1° dicembre.

LE PROVE La speciale Monza (SSS1, SS8 e SS10), lunga 2,53 km, prevede il via dalla zona della delle Tribune della Prima Variante Interna, passando poi alle spalle della Sopraelevata Nord per rientrare successivamente in pista e percorrere la Curva Grande, prima di tornare nel parco per il tratto finale con curve a 90° e un settore circolare di circa 270° di ampiezza. Anche la speciale Junior, lunga 7,33 km, verrà percorsa per ben tre volte (SS2, SS7 e SS9). La partenza è alla Variante Ascari, in direzione opposta a quella tradizionalmente utilizzata per le gare in pista, per spostarsi poi verso gli sterrati interni alle curve di Lesmo. Si torna indietro percorrendo un tratto dell'anello Alta Velocità, per concludere ancora su terra alle spalle della tribuna centrale. Il venerdì si chiuderà con il buio e l'impegnativo doppio passaggio sulla Serraglio (SS3 e SS4), la più lunga del programma con i suoi 12,5 km. Si parte dal raccordo della pista Junior, prima di ripercorrere ampi tratti delle precedenti due speciali e concludere nuovamente alle spalle della tribuna centrale con un tortuoso percorso sterrato. La speciale Roggia apre il programma del sabato con un doppio passaggio (SS5 e SS6) sui suoi continui cambi di superficie distribuiti lungo 12,18 km. Partenza in discesa nel sottopasso che porta alle spalle della tribuna centrale, poi passaggio in sopraelevata sud prima di costeggiare il rettilineo dell'Alta Velocità e percorrere la zona nord del circuito, alternando sterrati a tratti di pista percorsi sempre in senso inverso rispetto al solito. Tratto finale sul percorso della Monza, ma in senso contrario, prima della chiusura sul rettilineo dopo la Variante Ascari.

PROGRAMMA RALLY MONZA 2023

Venerdì 1 dicembre

Prova Nome Lunghezza Ora SSS1 Monza 1 2,53 km 13:12 SS2 Junior 1 7,33 km 14:55 SS3 Serraglio 1 16.43 km 17:13 SS4 Serraglio 2 18.1 km 19:31

Sabato 2 dicembre

Prova Nome Lunghezza Ora SS5 Roggia 1 12,18 km 08:04 SS6 Roggia 2 12,18 km 10:24 SS7 Junior 2 7,33 km 12:40 SS8 Monza 2 2,53 km 12:58 SS9 Junior 3 7,33 km 15:19 SS10 Monza 3 2,53 km 15:37