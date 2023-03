46° Rally del Ciocco: oggi shakedown e Power Stage, non ci sarà Basso

Anche quest'anno sarà il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio ad ospitare la prova d'apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally. Sono 147 gli iscritti totali, di cui 15 i protagonisti del CIAR. Tra questi c'è ovviamente il campione in carica - e vincitore dell'edizione 2022 - Andrea Crugnola e tutti i suoi principali antagonisti tra cui Damiano De Tommaso, Fabio Andolfi, Rudy Michelini, Giacomo Scattolon e il campione IRC 2022 Bostjan Avbelj. Assente invece Giandomenico Basso: ai fini della classifica finale verranno considerati i 7 migliori risultati stagionali negli 8 appuntamenti in calendario, per cui il quattro volte campione italiano ha scelto di iniziare direttamente dal secondo rally, in programma ad aprile ad Alba. Il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio scatta ufficialmente venerdì pomeriggio con la SS1 valida come Power Stage, mentre sabato si disputeranno le restanti 9 prove.

PROGRAMMA 46° RALLY IL CIOCCIO E VALLE DEL SERCHIO

VENERDI 10 MARZO

Ora Prova Km 16:15 PS1 IL CIOCCO 1 TV 1.77

SABATO 11 MARZO

Ora Prova Km 08:13 PS2 CAREGGINE 1 14.90 09:12 PS3 RENAIO 1 14.32 09:49 PS4 IL CIOCCO 2 1.77 12:07 PS5 PUGLIANELLA 1 11.01 12:29 PS6 CAREGGINE 2 14.90 13:28 PS7 RENAIO 2 14.32 14:05 PS8 IL CIOCCO 3 1.77 16:13 PS9 PUGLIANELLA 2 11.01 16:35 PS10 CAREGGINE 3 14.90

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/03/2023