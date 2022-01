CIAR 2022: la classifica piloti del Campionato Italiano Assoluto Rally

Non si chiamerà più CIR ma CIAR. Per il resto, il Campionato Italiano Assoluto Rally resta sempre lo stesso concentrato di spettacolo e competivitità. Si partirà nel weekend del 6 marzo con il mitico Rally Il Ciocco, con il Sanremo in calendario nel fine settimana del 10 aprile. Seguiranno altre tappe leggendarie, tra Targa Florio, Rally Roma Capitale, 1000 Miglia e Due Valli, con la novità del Rally di Alba, nuovo ingresso dal 23 al 26 giugno. Chi vincerà il Tricolore succedendo nell'albo d'oro al pluricampione Giandomenico Basso? In questo articolo tutte le classifiche aggiornate dopo ogni tappa della stagione 2022.

CIAR 2022, CLASSIFICA PILOTI

In arrivo dopo il Rally Il Ciocco (3-6 marzo 2022). Qui il calendario completo della serie.

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/01/2022