Il calendario ufficiale del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022

SETTE APPUNTAMENTI E DIVERSE NOVITA' Si presenta ricco di impegni e con diversi novità il 2022 del Campionato Italiano Rally. La più evidente a prima vista è il cambio di denominazione, da CIR a CIAR, acronimo di Campionato Italiano Assoluto Rally. Gli appuntamenti che assegnano il titolo scendono da 8 a 7 e, particolare non secondario, si disputeranno tutti su asfalto. Escono di scena San Marino e Liburna Terra, che rimangono però come appuntamenti del campionato Rally Terra, ed entra in calendario Alba. La chiusura sarà al Due Valli, unica gara che assegna un coefficiente di 1,5 al punteggio. Di seguito, i calendari 2022 dei campionati CIAR, Asfalto e Terra.

CALENDARIO UFFICIALE CIAR SPARCO 2022

Data Rally Sede Coeff. 06/03 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio Forte dei Marmi 1 10/04 69° Rallye Sanremo Sanremo 1 08/05 106a Targa Florio Palermo 1 26/06 16° Rally Alba Alba 1 24/07 10° Rally Roma Capitale Roma 1 28/08 45° Rally 1000 Miglia Brescia 1 09/10 40° Rally Due Valli Verona 1,5

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASFALTO 2022

Data Rally Sede Coeff. 24/04 Rallye Elba Portoferraio 1 29/05 Rally del Salento Ugento 1,5 19/06 Rally della Marca Trevigiana Conegliano 1 31/07 Rally della Lana Biella 1 11/09 Rallye San Martino di Castrozza San Martino di Castrozza 1 02/10 Rally Città di Modena Modena 1 23/10 Rally ACI Como Como 1,5

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2022

Data Rally Sede Coeff. 20/03 Rally Val d'Orcia Radicofani 1 15/05 Rally Adriatico Cingoli 1,5 10/07 San Marino Rally San Marino 1 18/09 Rally Nuraghi e Vermentino Berchidda 1 16/10 Rallye Città di Arezzo Arezzo 1 13/11 Liburna Terra Livorno 1,5

