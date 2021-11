SFIDA PER IL TITOLO La Power Stage ''Tenuta di Canneto'' lunga 2,36 km ha dato il via all'edizione numero 12 del Rally Liburna Terra, prova conclusiva del CIR 2021 valida anche per il CIRT. Condizioni meteo insidiose, con fondo stradale tra l'umido e il bagnato che hanno messo subito a dura prova i piloti. A far segnare il miglior tempo è stata la Skoda Fabia di Paolo Andreucci, navigato da Rudy Briani. Il toscano ha preceduto di 1,1 secondi Umberto Scandola, leader della classifica generale del campionato terra proprio davanti ad Andreucci che in questo weekend si gioca le ultime speranze di titolo. Terza prestazione per Andrea Crugnola su Hyundai I20, primo dei piloti in gara per il CIR il quale, ricordiamo, ha già assegnato il titolo a Giandomenico Basso. Il Liburna Terra proseguirà domani, con 8 prove speciali in programma che emetteranno gli ultimi verdetti di questa stagione.

RALLY LIBURNA TERRA 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO POWER STAGE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Paolo Andreucci Skoda 2 Umberto Scandola Hyundai +1.166 3 Andrea Crugnola Hyundai +3.009 4 Alberto Battistolli Skoda +3.937 5 Simone Campedelli Skoda +3.940 6 Bruno Bulacia Skoda +4.837

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/11/2021