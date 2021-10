BASSO PARTE DA LEADER È scattato questo pomeriggio con la Power Stage ''Grezzana'' il 39° Rally Due Valli. Il primo a sorridere è Giandomenico Basso, già leader della classifica generale, che ha fatto segnare il miglior tempo lungo i 2,3 km cronometrati della prova. Alle sue spalle si sono piazzati Andrea Crugnola e Fabio Andolfi. Ai primi tre vanno anche i punti bonus (3,2 e 1) assegnati dalla Power Stage e che permettono dunque a Basso di incrementare leggermente il suo vantaggio in classifica generale proprio su Andolfi e Crugnola, i suoi più diretti inseguitori.

ULTIMA PROVA PER IL CIRA Oltre che per il CIR, il Due Valli è valevole anche per il Campionato Italiano Rally Asfalto. Nella classifica di categoria, Andolfi ha preceduto Stefano Albertini e Tommaso Ciuffi, rispettivamente quarto e quinto nella assoluta. In questo caso i punti assegnati sono 4,5, 3 e 1,5 essendo questa l'ultima prova della stagione, con Andolfi già abbondantemente leader della generale con ora 22,5 punti su Albertini che ha scavalcato Giacomo Scattolon, oggi quarto di categoria e sesto assoluto. Domani giornata clou del Due Valli, con sei prove speciali che determineranno il vincitore dell'edizione 2021.

RALLY DUE VALLI 2021, CLASSIFICA DOPO POWER STAGE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Giandomenico Basso Skoda 2 Andrea Crugnola Hyundai +0.073 3 Fabio Andolfi Skoda +0.073 4 Stefano Albertini Skoda +1.604 5 Tommaso Ciuffi Skoda +1.931 6 Giacomo Scattolon Volkswagen +2.112 7 Damiano De Tommaso Citroen +2.890 8 Alberto Dall'Era Volkswagen +4.325

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/10/2021