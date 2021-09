CRUGNOLA SCATTA BENE Il 44° Rally Mille Miglia, sesto appuntamento del Campionato Italiano Rally 2021, si è aperto con la PS1 ''Cave di Botticino'', valida anche come Power Stage. Ad ottenere il miglior tempo è stato Andrea Crugnola su Hyundai i20, il quale ha staccato di una manciata di centesimi la Citroen di Damiano De Tommaso e la Skoda di Giacomo Scattolon.

DISTACCHI MINIMI La prova odierna era lunga appena 2 km, quindi i distacchi sono stati molto ristretti, con i primi 10 classificati racchiusi in 1,6 secondi. Come detto, la PS1 era valida anche come Power Stage, per cui i primi tre hanno conquistato rispettivamente 3, 2 e 1 punto in classifica generale. Il Mille Miglia entrerà nel vivo domani, quando sono in programma sei prove speciali che decreteranno il vincitore finale. Di seguito la classifica attuale del rally.

VEDI ANCHE

44° RALLY MILLE MIGLIA, CLASSIFICA DOPO PS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Andrea Crugnola Hyundai 2 Damiano De Tommaso Citroen +0.1 3 Giacomo Scattolon Volkswagen +0.2 4 Stefano Albertini Skoda +0.2 5 Fabio Andolfi Skoda +0.4 6 Giandomenico Basso Skoda +0.5