SABATO MATTINA Dopo aver vinto la Power Stage disputata venerdì sera nella splendida cornice delle Terme di Caracalla, Andrea Crugnola ha mantenuto la leadership anche dopo le prime tre speciali del sabato. Il pilota della Hyundai è tallonato da Giandomenico Basso, vincitore della prova d'apertura di oggi e della PS4 e ora staccato di 2,5 secondi dopo essere stato momentaneamente al comando dopo la PS2. Per la lotta alla vittoria finale del rally c'è anche un nome di spicco come Andreas Mikkelsen, che per colpa di un errore nella PS2 ha però perso 20 secondi e diverse posizioni. Il norvegese al momento è solo tredicesimo. In ritardo anche Craig Breen, lui sì in lizza per il CIR, al terzo posto della generale al momento c'è il russo Aleksej Lukyanuk su Citroen C3. Per la classifica del Campionato Italiano, terzo c'è ora Damiano De Tommaso (quinto assoluto dietro anche a Norbert Herczig), quarto il leader della generale Fabio Andolfi (ottavo assoluto). Oggi pomeriggio è in programma il secondo passaggio sulle prove disputate questa mattina.

RALLY ROMA CAPITALE, CLASSIFICA DOPO PS4