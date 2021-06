FESTA PER DUE Preso il comando nella PS6, Umberto Scandola ha mantenuto la leadership fino al traguardo del San Marino Rally, vincendo con la sua Hyundai i20 NG davanti a Fabio Andolfi. Il pilota della Skoda Fabia ottiene punti pesanti in ottica campionato e, approfittando dello zero di Giandomenico Basso, è il nuovo leader del CIR 2021. Il podio è completato da Bruno Bulacia.

UCCI CHE PECCATO! Protagonista sfortunato Paolo Andreucci, leader fino alla PS5 ma poi penalizzato di 2 minuti per anticipo al Controllo Orario della PS7. Il toscano si è dovuto accontentare del settimo posto. Piazzamento nella top10 anche per Tamara Molinaro.

49° SAN MARINO RALLY, CLASSIFICA GENERALE FINALE