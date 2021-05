EDIZIONE COMBATTUTISSIMA Si è chiusa con un arrivo sul filo dei secondi, quasi dei centesimi, l'edizione 2021 del Rally Targa Florio. A trionfare la Skoda Fabia di Giandomenico Basso, bravo a resistere alla pressione portatagli tutto il giorno dalla Hyundai i20 di Craig Breen. Il podio è stato completato da Damiano De Tommaso su Citroen C3, anche lui grande protagonista fin dalla vittoria della PS1 che venerdì ha aperto la competizione.

SEMPRE IN UNA MANCIATA DI SECONDI Fin dalle prime prove del mattino è emerso come il discorso per la vittoria finale sarebbe stato soprattutto un discorso tra Basso e Breen. Il veneto ha soffiato la leadership a De Tommaso nella terza speciale, mentre l'irlandese è salito al secondo posto al termine della successiva prova, con 4,4 secondi di distacco. Il gap massimo tra i due è stato di soli 5 secondi, ma Breen è riuscito ad arrivare fino a 1,8 secondi al termine della PS7. Alla decisiva PS10 si è presentato con 4,8 secondi da recuperare, ma nonostante il successo parziale a trionfare è stato Basso, che ha conservato 2,3 secondi.

ALBERTINI INCIDENTE E RITIRO Duello analogo si è sviluppato per il terzo e ultimo gradino del podio, con De Tommaso che ha trovato in Stefano Albertini un rivale in grado di scavalcarlo al termine della PS8. Nella prova successiva, però, il pilota della Skoda ha picchiato forte, alzando così bandiera bianca. La prova è stata inoltre cancellata. De Tommaso ha così conservato senza troppi patemi il terzo posto, precedendo Tommaso Ciuffi e un poker di Vokswagen Polo composto da Salvatore Riolo, Giacomo Scattolon, Rudy Michelini e Marco Signor. La vittoria di Basso e il contemporaneo ritiro di Albertini consegnano al veneto anche la leadership in classifica generale.

