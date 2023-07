Rally Roma Capitale: Mabellini il più rapido nella "qualifying" del mattino

Tutto pronto per il Rally Roma Capitale, appuntamento che vede al via ben 92 equipaggi. Oltre ai protagonisti del CIAR gareggeranno anche i piloti del Campionato Europeo Rally. Tra questi sono iscritti il leader del campionato Hayden Paddon, Martin Seks, Mathieu Franceschi, Yoan Bonato, Efren Llarena e gli italiani Andrea Mabellini, Simone Campedelli e Alberto Battistolli. I piloti dell'ERC saranno trasparenti ai fini della classifica del CIAR. Questa mattina si è disputata la Qualifica, sessione che nell'ERC serve per determinare l'ordine di partenza della giornata di sabato. Grandi protagonisti i piloti italiani, con Andrea Mabellini primo davanti a Simone Campedelli e Andrea Crugnola. Quarto Seks, solo decimo Paddon.

PROGRAMMA 11° RALLY ROMA CAPITALE

Scatta il fine settimana del Rally Roma Capitale, quinto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally valido anche per il Campionato Europeo Rally (ERC). Questa concomitanza modifica il programma rispetto ai tradizionali round tricolori, con le speciali distribuite su tre giorni, fino alla domenica pomeriggio. La SS1 in programma in serata nei pressi del Colosseo sarà valida come Power Stage per il CIAR, mentre per l'ERC sarà la conclusiva SS13 ad assegnare i punti bonus. Dopo l'antipasto del venerdì, sabato i piloti affronteranno tre speciali da ripetere due volte per un totale di 102 km cronometrati, stesso schema per la domenica ma i km di gara saranno 85.

Venerdì 28 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Colosseo Aci Roma Power Stage CIAR 1.3 km 20:05 Sabato 29 luglio Prova Nome Lunghezza Ora SS2 Guarcino - Altipiani di Arcinazzo 11.72 km 10:03 SS3 Rocca di Cave - Subiaco 32.3 km 11:06 SS4 Affile - Bellegra 7.32 km 12:09 SS5 Guarcino - Altipiani di Arcinazzo 11.72 km 15:02 SS6 Rocca di Cave - Subiaco 32.3 km 16:05 SS7 Affile - Bellegra 7.32 km 17:08 Domenica 30 luglio Prova Nome Lunghezza Ora SS8 Fiuggi 6.72 km 08:05 SS9 Alatri 6.96 km 09:05 SS10 Santopadre 29.08 km 10:28 SS11 Alatri 6.96 km 12:54 SS12 Santopadre 29.08 km 14:17 SS13 Fiuggi - Power Stage ERC 6.72 km 17:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/07/2023