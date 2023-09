Rally 1000 Miglia 2023: Bottarelli il più rapido nello shakedown

Dopo la sosta estiva ritorna il Campionato Italiano Assoluto Rally con il mitico Rally 1000 Miglia, giunto alla sua 46esima edizione. Sarà al via Andrea Crugnola, fresco vincitore del titolo con largo anticipo rispetto alla fine della stagione, mentre non sono presenti i due piloti che si contendono la seconda posizione in classifica, ossia Giandomenico Basso e Fabio Andolfi. Per il resto presenti praticamente tutti i protagonisti del CIAR 2023, con 15 equipaggi iscritti. A provare a contrastare il dominio di Crugnola saranno anche piloti di grande valore come Andrea Mabellini, Stefano Albertini e Andrea Nucita. In mattinata si è disputato lo shakedown, con Luca Bottarelli che ha ottenuto il miglior tempo davanti ad Albertini. La gara prenderà ufficialmente il via con la Power Stage ''Valle Sabbia'' in programma alle ore 17:30 di oggi, venerdì 8 settembre.

PROGRAMMA 46° RALLY 1000 MIGLIA

Venerdì 8 settembre

Ora Prova KM 17:30 1 VALLE SABBIA DALL'ERA VALERIO SRL 2.54

Sabato 9 settembre

Ora Prova KM 08:30 2 PROVAGLIO VAL SABBIA 10.00 09:02 3 BIONE 6.13 09:52 4 MURA 8.92 10:26 5 PERTICHE 26.10 14:25 6 PROVAGLIO VAL SABBIA 10.00 14:57 7 BIONE 6.13 15:47 8 MURA 8.92 16:21 9 PERTICHE 26.10

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/09/2023