Rally Monza 2023: Ciuffi vola nello shakedown bagnato, alle 13 la Power Stage

Il Rally Monza si presenta in un format rinnovato per chiudere la stagione 2023 del Campionato Italiano Assoluto Rally. Dopo aver ospitato per due anni l'appuntamento conclusivo del WRC, l'evento brianzolo torna con un percorso tutto ricavato all'interno dell'Autodromo Nazionale. Saranno 10 in tutto le speciali in programma, con una distribuzione diversa rispetto al solito che prevede quattro prove già al venerdì. Il rally monzese sarà valido anche come ultimo round del Campionato Italiano Rally Terra. Entrambe le categorie citate hanno però già decretato i propri campioni, rispettivamente Andrea Crugnola e Paolo Andreucci. Lo spettacolo comunque non mancherà, con un centinaio di equipaggi iscritti e pronti a darsi battaglia su un percorso che alternerà tratti di asfalto ad altri di terra e fango, considerate le precipitazioni registrate tra ieri e stamattina nella zona. Tommaso Ciuffi è stato il più rapido nello shakedown di questa mattina, staccando di sei decimi Crugnola: il varesino questo weekend sarà trasparente ai fini del punteggio CIAR, avendo già partecipato a 7 eventi. Occasione per Fabio Andolfi di ottenere i punti necessari (il coefficiente è di 1,5) per soffiare il secondo posto in classifica generale a Giandomenico Basso, qui assente.

PROGRAMMA RALLY MONZA 2023

Venerdì 1 dicembre

Ora Prova Km 13:12 1 MONZA 1 - POWER STAGE 2.53 14:55 2 JUNIOR 1 7.33 17:13 3 SERRAGLIO 1 12.50 19:31 4 SERRAGLIO 2 12.50

Sabato 2 dicembre

Ora Prova Km 08:04 5 ROGGIA 1 12.18 10:24 6 ROGGIA 2 12.18 12:40 7 JUNIOR 2 7.33 12:58 8 MONZA 2 2.53 15:19 9 JUNIOR 3 7.33 15:37 10 MONZA 3 2.53

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/12/2023