Rally Italia Sardegna 2023: ritorno al passato sulle strade di Olbia

A quattro mesi dal via della gara, in programma nel primo fine settimana di giugno, è stato presentato il percorso del Rally Italia Sardegna. Quella del 2023 è la ventesima edizione dell'appuntamento sull'isola e per l'occasione rappresenterà anche un ritorno al passato: si gareggerà infatti attorno ad Olbia, dove tutto era cominciato nel 2004. In tutto sono 19 le speciali in programma, per un totale di 334,65 chilometri cronometrati tutti su fondo sterrato.

UNA PROVA DA RECORD Il weekend del Rally Italia Sardegna 2023 inizierà giovedì 1° giugno con lo shakedown di Loiri Porto San Paolo, mentre la SS1 che darà il via ufficialmente alla competizione si terrà alle 18:05, è in programma a Cabu Abbas ed è lunga 3,23 km. Venerdì il programma della prima tappa si completerà con sei speciali distribuite su tre percorsi, quello di Tantariles, quello del Monte Lerno e quello di Terranova. Attenzione in particolare alla prova del Monte Lerno che, oltre a comprendere il famoso e spettacolare salto, si presenta nella sua versione lunga da quasi 50 km di lunghezza (49,79 per l'esattezza), una rarità nei rally contemporanei.

CHIUSURA IN GALLURA Dopo i 148,4 km del venerdì, sabato ne sono in programma altri 136,60 spalmati su quattro percorsi da ripetere due volte: dalla Monte Acuto di Coiluna-Loelle (16,33 km) alla Su Filigosu (19,49 km), dalla Tula (22,39 km) alla Tempio (10,09 km). La chiusura domenica, con 4 speciali tutte disputate nel nord della Gallura per un totale di 46,08 km: due passaggi saranno sulla Braniatogghiu (15,25 km) e due sulal Aglientu (7,79 km) di cui il secondo valido anche come Power Stage.

PARCO ASSISTENZA E INIZIATIVE Altre informazioni utili per chi volesse seguire dal vivo il Rally Italia Sardegna: il parco assistenza sarà allestisto sul Molo Brin di Olbia, con la sala stampa posizionata all'interno del Museo Archeologico. Grazie a un accordo con Grimaldi Lines, sarà possibile usufruire di speciali agevolazioni per chi volesse raggiungere con il traghetto le destinazioni di Olbia e Porto Torres per assistere di persona al rally. Si potrà usufruire di queste speciali condizioni prenotando dal 1° febbraio al 28 maggio 2023 per le partenze dal 22 maggio al 18 giugno nei collegamenti marittimi: Barcellona-Porto Torres, Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia. Inoltre i concorrenti e i team potranno beneficiare in aggiunta della scontistica anche sulla rotta Genova-Porto Torres. Maggiori informazioni a riguardo saranno disponibili sul sito ufficiale della Rally Italia Sardegna tra qualche giorno. Qui invece il link alla mappa completa del percorso.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/02/2023