Rally Finlandia: per Ogier un successo "più amaro che dolce"

Il ruolino di marcia di Sebastien Ogier nel Mondiale WRC 2024 continua ad essere impressionante. Nel Rally Finalndia il francese ha ottenuto la terza vittoria stagionale - 61esima in carriera - su sei rally a cui ha preso parte, concludendo al secondo posto nelle altre tre occasioni. Una serie di risultati che ha reso l'otto volte iridato il primo inseguitore di Thierry Neuville nella classifica generale del WRC, tanto che è quasi sicuro che la Toyota gli chiederà di prendere a parte a tutti e quattro i rally che rimangono, per cercare di inseguire quel titolo che non era inizialmente nei piani di un anno iniziato con un impegno part-time.

SUCCESSO DOLCEAMARO La vittoria nel Rally Finlandia è arrivata in modo rocambolesco, approfittando dell'incidente che ha messo fuori dai giochi Kalle Rovanpera nella penultima speciale, ennesima delusione del fine settimana per la Toyota che aveva già registrato gli incidenti di Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans. Per questo motivo, Ogier si è goduto il successo molto meno che in altre occasioni: ''In questo momento la sensazione è più amara che dolce, se devo essere sincero. Faccio persino fatica a sentire davvero la felicità dentro di me in questo momento. Come squadra, sicuramente non abbiamo ottenuto ciò che meritavamo questo fine settimana. Mi dispiace per la mia squadra, ovviamente. Mi dispiace per Kalle e Jonne (Halttunen, navigatore di Rovanpera, ndr). Sono stati in un campionato a parte per tutto il fine settimana, super veloci. Ma il motorsport a volte è duro, l’ho sperimentato molte volte nella mia carriera e quella pietra nel posto sbagliato ha rovinato tutto per loro oggi. È strano perché di solito se vinci il Rally di Finlandia dovresti avere un sorriso enorme sul viso, ma in questo momento non c’è ancora. Probabilmente dopo un po’ di tempo sarò contento e soddisfatto di quello che ho fatto, ma non è l’ideale''.

WRC 2024, Rally Finlandia: Sebastien Ogier (Toyota)

LA PAZZA IDEA DELLA RINCORSA AL TITOLO Parlando della possibilità di correre in tutti i rally rimanenti per cercare di riaprire la lotta per il titolo iridato, Ogier si è limitato a una frase ironica ma emblematica: ''Devo vedere, ma sembra che non abbia scelta...''. L'idea era già emersa dopo il Rally Lettonia di due settimane fa e il team principal Jari-Matti Latvala ritiene che il risultato nel Mille Laghi rafforzi questo progetto: ''Ci sono un po’ di discussioni in corso. Ho detto a Ogier che sarebbe d’aiuto se facesse il resto dei round del campionato, ma aspettiamo la sua risposta''. Latvala, come già lo scorso anno, per il Rally Finlandia è tornato a indossare guanti e casco, partecipando questa volta con la Yaris Rally2. Il finlandese è stato autore di una prestazione eccellente, tanto da chiudere secondo nel WRC2 alle spalle di Oliver Solberg: ''È stata una domenica difficile, devo dire. È una sensazione controversa perché allo stesso tempo sono davvero contento della mia prestazione. È stato un fine settimana fantastico, davvero divertente. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, ma allo stesso tempo è stata molto dura per la Toyota. Domenica abbiamo perso due macchine e, normalmente, se si perdono due vetture di domenica è un vero disastro per il campionato, soprattutto per il Costruttori. Ma i rally sono così''. La Toyota è scivolata a 20 punti di distanza dalla Hyundai, dopo un weekend che sulla carta doveva consentirle il sorpasso grazie alla contemporanea presenza di Rovanpera e Ogier.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/08/2024