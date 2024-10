Rally Cile 2024: il video dell'impressionante cappottamento di André Martinez

Il weekend del Rally Cile 2024 ha visto assegnare il primo titolo iridato della stagione. A vincerlo è stato il paraguaiano Diego Dominguez, laureatosi campione del WRC3 grazie al successo ottenuto nell'appuntamento sudamericano. Dalla stessa categoria arrivano anche le immagini dell'incidente più spettacolare del fine settimana: protagonista la Hyundai i20 Rally3 del peruviano André Martinez, navigato dall'argentino Matias Aranguren.

USCITA DI SCENA PRECOCE L'uscita di strada di Martinez è avvenuta venerdì, quando era in corso appena la terza speciale del Rally Cile, in realtà la seconda per quasi tutti i partecipanti, dato che la SS1 era stata annullata dopo il passaggio delle prime tre vetture per problemi di sicurezza legati alla presenza del pubblico lungo il percorso. All'uscita di un leggero scollinamento, la i20 di Martinez ha colpito in piena velocità la riva di terra sul lato sinistro della carreggiata, innescando così un cappottamento della sua vettura che si è fermata semidistrutta dopo essersi ribaltata per sei volte. L'episodio è stato ripreso da alcuni appassionati presenti in quel punto e lo potete vedere nel video qui sotto. Fortunatamente, nessuna conseguenza fisica per l'equipaggio, che ovviamente ha dovuto ritirarsi anzitempo dalla competizione.

El vuelco de Andre Martinez 🇵🇪 en el Tramo san Rosendo.

Piloto y copiloto 🆗 #RallyChile #WRC pic.twitter.com/W2mE07YBhN — Oscar Guerrero™🇲🇽 (@OSCAR_WRC1) September 27, 2024

UN RALLY SEMPRE DIFFICILE Il Rally Cile ha messo in grande difficoltà anche i big del mondiale rally, confermandosi una delle prove più dure del calendario. Sabto e domenica gli equipaggi hanno gareggiato spesso in condizioni di scarsa visibilità per via della nebbia e non sono mancati gli errori con conseguenze pesanti: il più importante è stato quello di Sebastien Ogier, costretto ad alzare bandiera bianca sabato pomeriggio dopo aver urtato una pietra, mentre Esapekka Lappi ha distrutto per due volte il paraurti anteriore della sua Hyundai ritirandosi a sua volta domenica mattina. Venerdì era stato protagonista di un errore che lo aveva costretto al ritiro anche Martins Sesks: il giovane lettone è stato al centro anche di un episodio curioso nella giornata di domenica, quando la sua Ford Focus ha perso l'alettone posteriore dopo un salto, con il pilota che si è accorto solo al traguardo del danno, dopo che a farglielo notare è stato l'intervistatore del canale del WRC. Nel video qui di seguito la sua divertente reazione al traguardo.

SS15 | #RallyChile 🇨🇱

Ups! Finished SS15 with a damaged rear wing wothout noticing. 😳 pic.twitter.com/izoOgrJXcW — Mārtiņš Sesks (@MSesks) September 29, 2024

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/10/2024