Rally Europa Centrale: Ogier, Neuville ed Evans racchiusi in un secondo!

Il venerdì del Rally Europa Centrale è iniziato con una sfida sul filo dei decimi di secondo tra Thierry Neuville e le Toyota. Sebastien Ogier, leader dopo le due prove di ieri, aveva preso qualche secondo di margine con il successo nella SS3, ma un piccolo errore nella successiva speciale gli ha fatto perdere un po' di tempo (video qui sotto), sufficiente per permettere a Thierry Neuville ed Elfyn Evans di tornare a meno di un secondo di distacco.

Sull'asfalto della Repubblica Ceca il belga non è penalizzato dall'ordine di partenza del venerdì che lo vede transitare per primo e dunque non è costretto alla solita giornata in difesa, potendo già mettere le basi per un risultato che lo avvicini alla conquista del titolo. Sono appena 3 i decimi che lo separano da Ogier, mentre sono 8 quelli che deve recuperare Evans, autore del miglior tempo nella SS4. Si conferma veloce anche Takamoto Katsuta, quarto appena un decimo davanti a Ott Tanak. L'estone non può perdere punti da Neuville se vuole arrivare all'appuntamento finale in Giappone con ancora una speranza almeno matematica di titolo. Dietro i primi 5, distacchi molti più pesanti per gli altri piloti Rally1, guidati dalla Hyundai di Andreas Mikkelsen che ha lamentato qualche problema con l'ibrido. Problemi simili per Adrien Fourmaux, emersi sulla sua Ford Puma dopo il duro atterraggio da un salto. Nel WRC2 comanda Nikolay Gryazin, mentre Yohan Rossel nella seconda speciale di ieri ha rotto una ruota, perdendo tempo prezioso che ora deve provare a recuperare per recuperare punti su Oliver Solberg, leader della generale che in questo weekend corre ''trasparente'' per la classifica di categoria.

RALLY EUROPA CENTRALE, CLASSIFICA DOPO SS4

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 27:14.7 2 Thierry Neuville Hyundai +0.3 3 Elfyn Evans Toyota +0.8 4 Takamoto Katsuta Toyota +4.3 5 Ott Tanak Hyundai +4.4 6 Andreas Mikkelsen Hyundai +21.8 7 Sami Pajari Toyota +22.7 8 Adrien Fourmaux Ford +24.5 9 Gregoire Munster Ford +44.9 10 Nikolay Gryazin Citroen +1:30.0

WRC RALLY EUROPA CENTRALE 2024, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Dopo l'antipasto del giovedì, il Rally Europa Centrale 2024 rimane in Repubblica Ceca per la sua seconda giornata. Tre le prove da ripetere due volte, tra cui la Klatovy già disputata ieri al tramonto, per un totale di 110 km cronometrati. Si riparte con distacchi ancora minimi e Sebastien Ogier davanti a tutti, tallonato da Thierry Neuville.

Prova Nome Lunghezza Ora SS3 Klatovy 2 11.78 km 08:02 SS4 Strašín 1 26.69 km 09:32 SS5 Šumavské Hoštice 1 16.85 km 10:42 SS6 Klatovy 3 11.78 km 13:11 SS7 Strašín 2 26.69 km 16:14 SS8 Šumavské Hoštice 2 16.85 km 17:24

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/10/2024