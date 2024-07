Rally Lettonia 2024: programma e aggiornamenti prima giornata

Il Rally Lettonia fa il suo esordio nel Mondiale WRC con i suoi sterrati veloci e un programma che mette ancora più alla prova gli equipaggi. Rispetto al solito, infatti, sono molti di più i diversi percorsi che si alternano nel corso delle giornate: venerdì, ad esempio, sono solamente due le speciali che vedranno transitare le vetture sia al mattino sia al pomeriggio, aumentando così il lavoro relativo alle note e l'importanza dell'affiatamento tra pilota e navigatore. Nello shakedown disputato questa mattina, miglior tempo per Ott Tanak davanti a Thierry Neuville, protagonista di una rischiosa uscita di strada risoltasi con danni marginali alla sua Hyundai (video qui sotto). Quarto tempo per l'idolo locale, l'attesissimo Martins Sesks che prenderà il via con una Ford Puma Rally1, questa volta dotata di motore ibrido. Toyota al via con quattro Yaris, tra le quali quella del rientrante Sebastien Ogier. Il Rally Lettonia prenderà ufficialmente il via questa sera, con una speciale lunga 11 km che si disputa nella capitale Riga.

WRC RALLY LETTONIA 2024, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Bikerbieki Track 11.13 km 20:05 19:05 Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Milzkalne 1 4.99 km 10:00 09:00 SS3 Tukums 1 27.56 km 10:45 09:45 SS4 Andumi 17.86 km 12:00 11:00 SS5 Milzkalne 2 4.99 km 14:30 13:30 SS6 Tukums 2 27.56 km 15:15 14:15 SS7 Stradze 17.44 km 16:30 15:30 SS8 Talsi 20.52 km 17:20 16:20

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/07/2024