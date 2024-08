Rally Finlandia 2024: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultima giornata del Rally Finlandia 2024 che, mai come questa volta, diventa interessante soprattutto grazie al nuovo sistema di punteggio. La classifica generale del rally è infatti ben definita, con la Toyota che si avvia a completare una doppietta con Kalle Rovanpera e Sebastien Ogier, mentre Thierry Neuville è vicino a ottenere un prezioso terzo posto. Il belga cercherà di non correre troppi rischi, ma allo stesso tempo di raccogliere qualche altro punto tra Super Sunday e Power Stage che rappresentano l'unica occasione per muovere la classifica per Elfyn Evans. Attenzione comunque anche a Ogier che con i punti del sabato ha già affiancato in graduatoria il gallese e oggi punta a scavalcare il ritirato Ott Tanak, lanciandosi all'inseguimento di Neuville, lontano 26 punti con i punti della classifica del sabato.

WRC RALLY FINLANDIA 2024, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS17 Sahloinen-Moksi 1 14.27 km 08:55 07:55 SS18 Laajavuori 1 4.35 km 10:05 09:05 SS19 Sahloinen-Moksi 2 14.27 km 11:17 10:17 SS20 Laajavuori 2 (Wolf Power Stage) 8.77 km 13:15 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/08/2024