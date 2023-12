Come funziona il nuovo punteggio dei rally WRC: la domenica diventa cruciale

Nelle ultime stagioni del WRC era diventato sempre più evidente come la giornata della domenica fosse spesso affrontata dai piloti come una tranquilla transizione verso la Power Stage conclusiva e i suoi relativi punti bonus. Per essere davvero appassionante, il finale di un rally necessitava di avere almeno due piloti in lizza per un piazzamento sul podio, cosa che sovente non è avvenuta, specie in quei weekend caratterizzati da tanti ritiri nelle prime speciali. La FIA è così corsa ai ripari, ratificando nel recente World Motor Sport Council tenutosi a Baku un nuovo sistema di punteggio per il Mondiale Rally.

IL NUOVO SISTEMA DI PUNTEGGIO La nuova assegnazione dei punti è meno immediata di quella tradizionale, ma aggiunge sicuramente pepe alla domenica rendendola una giornata molto importante per la classifica generale del campionato. Dal 2024, infatti, il WRC assegnerà la seguente scala di punti al termine del sabato: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1. Attenzione però: per vedersi assegnati questi punti, ogni equipaggio dovrà comunque portare a termine il rally, altrimenti verrà eliminato da questa prima classifica e chi si era piazzato dietro scalerà avanti di una posizione. La domenica avrà una sua classifica a parte che assegnerà un punteggio ridotto, tipo le gare Sprint della F1: 7-6-5-4-3-2-1. Il punteggio della Power Stage rimarrà invece invariato, dunque anche il massimo di punti ottenibili in un rally non cambierà, rimanendo pari a 30 punti. Il vincitore del rally rimarrà comunque il pilota con il tempo complessivo migliore, dunque non sarà necessario vincere la giornata della domenica. In questo modo, paradossalmente, potrà accadere che un concorrente che non vince il rally ottenga comunque un punteggio superiore al vincitore, ad esempio prendendo 15 punti del secondo posto al sabato e facendo poi bottino pieno (7+5) alla domenica, senza però scavalcare il leader della generale.

L'IBRIDO FITTIZIO Un'altra interessante novità regolamentare riguarda la possibilità per le vetture Rally1 di gareggiare senza unità ibrida del motore. In questo caso la vettura in questione non potrà ottenere punti validi per il campionato Costruttori e dovrà comunque correre con un'unità ibrida fittizia, montata nella stessa posizione e dello stesso peso di una reale. Sarà inoltre possibile sostituire un motore danneggiato tra la fine delle verifiche pregara e la conclusione del rally, a condizione che il numero di motori autorizzati dal regolamento non venga superato.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO WRC 2024

Pos Sabato* Domenica Power Stage 1 18 7 5 2 15 6 4 3 13 5 3 4 10 4 2 5 8 3 1 6 6 2 7 4 1 8 3 9 2 10 1

*I punti del sabato vengono assegnati solo se si conclude il rally la domenica

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/12/2023