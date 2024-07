Toyota, Ogier e quel pensierino al nono mondiale

Il francese potrebbe prendere parte a tutti i rally rimanenti nel 2024, entrando in lotta per il titolo

Dopo aver conquistato l'ottavo titolo mondiale in carriera, stagione 2021, Sebastien Ogier ha iniziato una partecipazione part time alle gare del Mondiale WRC, sempre con Toyota. L'impegno ridotto non ha certo intaccato le qualità del francese, vincitore di un appuntamento nel 2022, di tre nel 2023 e di altri due quest'anno. Ciò che è cambiato è il numero delle presenze stagionali, che sono state sei due anni fa, otto nel 2023 e già cinque - su otto appuntamenti - quest'anno, senza dimenticare la mancata partecipazione al Rally Polonia per l'incidente avvenuto in ricognizione. Insomma, Ogier sembra un po' ripercorrere le orme di Sebastien Loeb - più volte tornato in azione dopo il ritiro, ma mai a tempo pieno - anche in questo, però al record di titoli iridati detenuto proprio dal connazionale potrebbe fare un pensierino.

TOYOTA PROVA A CONVICERLO Ogier non ha mai chiuso più in basso del secondo posto i rally a cui ha preso parte quest'anno, contribuendo a mantenere la Toyota in scia alla Hyundai nel Mondiale Costruttori. A sua volta, nella classifica Piloti il francese è a 28 punti dal leader Thierry Neuville e ad appena 15 dal compagno Elfyn Evans, il pilota che quest'anno dovrebbe lottare per il titolo tra quelli della casa giapponese.

WRC: Sebastien Ogier (Toyota)

Ogier è già sicuro di prendere parte al prossimo Rally Finlandia e ora anche il suo team principal, Jari-Matti Latvala, non nasconde di cullare l'idea di riavere il francese a tempo pieno fino a fine anno, per cercare di vincere l'ennesimo titolo iridato: ''È una cosa che potremmo prendere in considerazione - ha detto il finlandese al sito DirtFish - Adesso guiderà ancora in Finlandia. E penso che sì, abbia qualche possibilità nel campionato Piloti. Quindi è un’opzione che potremmo prendere in considerazione. Ma vorrà fare tutto il campionato, tutto il resto del campionato? Dobbiamo chiederglielo''.

OGIER NON CHIUDE LA PORTA Nel possibile inseguimento al nono titolo iridato c'è da considerare che con l'attuale sistema di punteggio recuperare 28 punti può essere anche meno semplice del previsto, senza dimenticare che Ogier dovrebbe scavalcare anche un Ott Tanak ultimamente in gran forma e ovviamente il già citato Evans. Il francese per il momento ha confermato che da qui a fine anno è confermata una sua partecipazione part-time, ma allo stesso tempo non ha chiuso del tutto la porta a un possibile impegno a tempo pieno.

WRC 2024, Rally Italia: Sebastien Ogier (Toyota)

''Forse c'è una piccola possibilità che io possa parlarne con lui - ha aggiunto Latvala - Di sicuro, quando hai due campioni del mondo nella stessa squadra, la squadra diventa più forte e quindi abbiamo maggiori possibilità di lottare per i punti del campionato. E penso che in questo senso tu voglia che sia lui a guidare tutti gli eventi''. I programmi iniziali per il 2024 prevedevano un'alternanza tra Ogier e Kalle Rovanpera al volante della terza Yaris, ma i due sono già stati schierati in contemporanea sia in Lettonia sia in Portagallo, con Takamoto Katsuta che ha gareggiato senza raccogliere punti per il Costruttori.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/07/2024