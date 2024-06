Rally Polonia: brutto incidente per Ogier durante la ricognizione

Brutta disavventura per l'otto volte campione del mondo WRC, Sebastien Ogier. Il francese, impegnato assieme al navigatore Vincent Landais in una ricognizione in vista del Rally Polonia in programma nel fine settimana, è rimasto vittima di uno scontro frontale con una Ford. Ogier era al volante di una Toyota Yaris GR normalmente utilizzata per le ricognizioni del percorso. L'impatto è stato piuttosto forte, come mostrano le prime immagini trasmesse dai media polacchi. Sul posto sono intervenuti alcune ambulanze e i pompieri.

IL COMUNICATO TOYOTA Mentre i dettagli dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte devono ancora essere chiariti, la Toyota ha emesso un primo breve comunicato sull'accaduto: ''Seb e Vincent sono rimasti coinvolti in un incidente stradale durante la ricognizione per il Rally di Polonia e sono stati portati in ospedale per accertamenti medici. Forniremo ulteriori informazioni a tempo debito''. Successivamente, la casa giapponese ha riportato altri dettagli: ''L'incidente è avvenuto mentre Ogier e Landais stavano preparando le loro note per la prova speciale Goldap, sede delle SS10 e SS14 del rally, in programma questo sabato. I due erano alla guida di un'auto stradale, come è pratica standard per la ricognizione nei rally. Anche il conducente dell'altro veicolo coinvolto, un cittadino, è stato portato in ospedale per accertamenti medici''.

WRC 2024: Rally Polonia: le due auto coinvolte

STAGIONE DI ALTO LIVELLO Il Rally Polonia è tornato in calendario dopo un'assenza di 7 anni: Ogier e Landais dovrebbero prendervi parte con la terza GR Yaris Rally1, accanto ai titolari Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Il francese è reduce dal secondo posto ottenuto nel Rally Italia Sardegna, dove è stato beffato per appena 2 decimi da Ott Tanak. In una stagione che lo vede impegnato con un programma part time, in precedenza Ogier aveva vinto i Rally Croazia e Portogallo, oltre a ottenere il secondo posto nel Rallye Monte Carlo.

Seguiranno aggiornamenti

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/06/2024