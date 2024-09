Sorpresa Toyota: Pajari sostituirà Katsuta al Rally Cile

La Toyota è uscita con le ossa rotte dal Rally Grecia: errori dei piloti e problemi tecnici hanno affossato le GR Yaris Rally1 e ora la situazione nelle due classifiche iridate è fortemente compromessa. Il team della casa giapponese non vuole ancora alzare bandiera bianca e nel prossimo Rally Cile, in programma a fine mese, schiererà quattro vetture per cercare di recuperare quanti più punti possibile alla Hyundai e a Thierry Neuville.

KATSUTA APPANNATO Accanto ai già annunciati Sebastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera non ci sarà però Takamoto Katsuta. La Toyota ha infatti annunciato quest'oggi che sulla quarta Yaris siederà il giovane talento Sami Pajari, già protagonista di un incoraggiante debutto al volante di una Rally1 nel recente Rally Finlandia, chiuso al quarto posto e impreziosito da una vittoria di speciale. Nell'Acropoli disputato lo scorso weekend, Pajari ha colto nuovamente il quarto posto generale, al volante di una GR Yaris Rally2, vincendo la classifica del WRC2. Nello stesso rally, Katsuta è stato costretto al ritiro dopo aver danneggiato la sua vettura nella SS3, rientrando poi in gara ma senza andare oltre il quinto posto sia nella Super Sunday sia nella Power Stage. Il giapponese quest'anno non ha brillato, ottenendo un solo podio con il secondo posto nel Safari Rally Kenya. Il team principal della Toyota, Jari-Matti Latvala, ha dichiarato riguardo Katsuta: ''È stata una stagione dura, ma ha il pieno supporto del team e tutti sanno che ha la velocità. Con questa pausa, ha la possibilità di resettare e ricaricarsi pronto per gli ultimi due eventi che saranno importanti, in particolare il Rally Giappone, dove speriamo possa lottare di nuovo per il podio''.

WRC 2024, Rally Svezia: Takamoto Katsuta out

INVESTIMENTO SU PAJARI Katsuta tornerà dunque al volante per gli ultimi due appuntamenti dell'anno, il Rally Europa Centrale e il ''suo'' Rally Giappone. Per Pajari, invece, si tratta di un'occasione in più non preventivata, mentre era già in programma che fosse al via dell'ultimo rally europeo dell'anno. Latvala ha aggiunto: ''Dopo la grande prestazione mostrata da Pajari al Rally Finlandia, volevamo vedere di più cosa può fare su un'auto Rally1. L'obiettivo principale in Finlandia era acquisire esperienza, ma ha già dimostrato il suo alto potenziale. Anche in Grecia ha nuovamente dimostrato l'alto livello a cui ha guidato con la GR Yaris Rally2. Mentre puntiamo a investire ulteriormente in giovani piloti di talento per il futuro, è importante saperne di più sulle capacità di Sami, prima su alcune strade sterrate diverse dall'altra parte del mondo in Cile, e poi sull'asfalto nell'Europa Centrale. Guiderà una quarta auto, quindi non c'è pressione su di lui per contribuire al campionato. Per noi si tratta più di investire nel futuro e acquisire esperienza''.

WRC 2024: Sami Pajari (Toyota) | Red Bull Content Pool

OPPORTUNITA' INATTESA La decisione di puntare su Pajari anche per il Cile è arrivata al termine della sua grande prestazione nel Rally Grecia: ''È incredibile avere questa possibilità di guidare la GR Yaris Rally1 in altri due eventi. È davvero bello sapere che Toyota sta riponendo questa fiducia in me. Il Rally Finlandia è stato come un sogno che si è avverato per me, dopo ovviamente avrei solo voluto guidare ancora un'auto Rally1, ma non ma sarei mai potuto aspettare che l'opportunità si sarebbe ripresentata così presto. Non vedo l'ora di gareggiare nel Rally Cile, con delle belle strade sterrate che sono per lo più scorrevoli e ad alta velocità, quindi un po' simili alla Finlandia''. Riguardo il successivo impegno nel Rally Europa Centrale, Pajari ha aggiunto: ''Può essere ancora più impegnativo, dato quanto può essere bagnato e fangoso come l'anno scorso. Per la mia prima volta su un'auto Rally1 su asfalto in un rally del genere, potrebbe essere una bella sfida, ma è una cosa che sono davvero felice di affrontare''.

