Rally Polonia 2024: dramma per Mikkelsen, Rovanpera vede la vittoria

Clamoroso colpo di scena nella domenica mattina del Rally Polonia 2024: Andreas Mikkelsen ha avuto una foratura alla posteriore destra nel corso della SS16 che ha aperto la giornata, crollando in classifica generale e danneggiando parecchio la sua Hyundai. Davvero sfortunato il norvegese, grande protagonista nei primi due giorni. Il suo problema è un grosso regalo per i piloti Hyundai: Kalle Rovanpera è ormai agevolmente primo, mentre Elfyn Evans ritrova la seconda posizione e ha un rivale in meno per la classifica della Super Sunday. In quest'ultima è grande protagonista per Ott Tanak, vincitore delle due speciali fin qui disputate, primo davanti a Rovanpera e ad Adrien Fourmaux. Meno brillante Thierry Neuville, che nella generale scavalca Mikkelsen e Martins Sesks, ma nella classifica della domenica è al momento solo quinto alle spalle di Evans. Nel WRC2, Sami Pajari amministra il vantaggio, mentre dietro di lui prosegue la battaglia per il secondo posto tra Robert Virves e Oliver Solberg. Alle 12:20 secondo passaggio sulla Gmina Mragowo di 20 km.

RALLY POLONIA 2024, CLASSIFICA DOPO SS17

WRC 2024, Rally Polonia: Kalle Rovanpera (Toyota)

WRC RALLY POLONIA 2024, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Ultima giornata del Rally Polonia 2024 con quattro speciali in programma su due percorsi, per un totale di 63 km cronometrati. Kalle Rovanpera cercherà di tenere a bada Andreas Mikkelsen per la vittoria, mentre sono molti i piloti che lotteranno per i punti della Super Sunday e della Power Stage, in particolare Thierry Neuville ed Elfyn Evnas. Ott Tanak, bisognoso di cancellare lo zero dopo il ritiro di venerdì, sarà un po' sfavorito dall'essere il primo a transitare sugli sterrati polacchi.

Prova Nome Lunghezza Ora SS16 Gmina Mragowo 1 20.8 km 09:00 SS17 Mikolajki 1 10.73 km 10:05 SS18 Gmina Mragowo 2 20.8 km 12:20 SS19 Mikolajki 2 (Wolf Power Stage) 10.73 km 14:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/06/2024