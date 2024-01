Rallye Monte Carlo 2024: questa sera il via, Tanak precede Evans nello shakedown

La stagione 2024 del WRC prende il via ancora una volta con il Rallye Monte Carlo. Come da tradizione la competizione viene inaugurata con due impegnative speciali in notturna, per un totale di 46 km cronometrati. Venerdì si riparte poi con una giornata che prevede sei prove e oltre 100 km cronometrati. Tra gli iscritti ci sono purtroppo solo 8 vetture Rally1, un minimo preoccupante che deve far riflettere la FIA e i vertici del campionato, ma si prevede comunque grande battaglia. Assente Kalle Rovanpera, la Toyota punta soprattutto su Elfyn Evans e su Sebastien Ogier, mentre la Hyundai ha in Thierry Neuville e Ott Tanak - di ritorno dopo l'esperienza con M-Sport - le due punte di diamante. A completare i due squadroni ci sono rispettivamente Takamoto Katsuta per i giapponesi e Andreas Mikkelsen per i coreani. Sembrano invece destinati a un ruolo di comprimari Gregoire Munster e Adrien Fourmaux, al volante delle due Ford Puma di M-Sport. Nello shakedown Tanak è stato il più rapido, staccando di appena un decimo Evans e di otto decimi Neuville.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLYE MONTE CARLO 2024

Giovedì 25 gennaio

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Thoard-Saint Geniez 21.01 km 20:35 SS2 Bayons-Breziers 25.19 km 21:58

Venerdì 26 gennaio

Prova Nome Lunghezza Ora SS3 St Leger les Melezes-La Batie Neuve 16.68 km 08:51 SS4 Champcella-Saint Clement 17.87 km 10:24 SS5 La Breole-Selonnet 18.31 km 11:57 SS6 St Leger les Melezes-La Batie Neuve 16.68 km 14:56 SS7 Champcella-Saint Clement 17.87 km 16:29 SS8 La Breole-Selonnet 18.31 km 18:02

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/01/2024