Rally Polonia 2024: programma e aggiornamenti seconda giornata

Altre 7 speciali in programma: si riparte con Mikkelsen in testa e una situazione di grande equilibrio

Altre sei speciali distribuite su due giri, intervallati dalla terza prova spettacolo all'interno della Mikolajki Arena, nel programma del sabato del Rally Polonia 2024. Giornata importante soprattutto perché definirà la classifica del sabato, la prima che assegna punti in base al nuovo sistema di punteggio. I giochi sono ancora apertissimi, con tutti i piloti Rally1 racchiusi in meno di 40 secondi: Andreas Mikkelsen avrà il difficile compito di provare a difendersi dalle Toyota di Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans, mentre il suo compagno di squadra Thierry Neuville proverà a ritornare sui primi dopo aver limitato a 30 secondi il distacco nella giornata in cui ha fatto da apripista. Torna in gara anche Ott Tanak, dopo l'errore che lo ha messo subito fuori dalla contesa nella SS2.

WRC RALLY POLONIA 2024, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS9 Swietajno 1 18.5 km 08:30 SS10 Goldap 1 19.9 km 09:45 SS11 Czarne 1 22.4 km 10:35 SS12 Mikolajki Arena 3 2.5 km 13:25 SS13 Swietajno 1 18.5 km 16:00 SS14 Goldap 2 19.9 km 17:15 SS15 Czarne 2 22.4 km 18:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/06/2024