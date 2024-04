Rally Croazia 2024: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultime quattro speciali che assegneranno punti importanti per il Mondiale, oltre che essere decisive per stabilire il vincitore

Solo quattro prove speciali, per un totale di 50 km scarsi cronometrati, nell'ultima giornata del Rally Croazia 2024, ma tutte di grande importanza. Oggi si decide infatti chi sarà il vincitore finale tra Thierry Neuville ed Elfyn Evans, con Sebastien Ogier sempre in agguato, ma i punti in palio saranno tanti tra quelli assegnati dalla classifica della domenica e quelli della Power Stage finale.

WRC RALLY CROAZIA 2024, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS17 Trakošćan - Vrbno 1 13.15 km 07:08 SS18 Zagorska Sela - Kumrovec 1 14.24 km 08:35 SS19 Trakošćan - Vrbno 2 13.15 km 10:23 SS20 Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Wolf Power Stage) 14.24 km 13:15

