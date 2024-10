Rally Europa Centrale: programma e aggiornamenti prima giornata

Penultimo appuntamento stagionale per il WRC 2024 con il Rally Europa Centrale. La partenza sarà a Praga e il percorso, su asfalto ma molto variabile nelle sue caratteristiche, si snoderà al solito tra tre nazioni: Repubblica Ceca, Austria e Germania.

NEUVILLE VEDE IL TITOLO Gli occhi saranno puntati soprattutto su Thierry Neuville, a un passo dalla conquista del suo primo titolo iridato: complice il sistema di punteggio adottato quest'anno, le combinazioni che potrebbero consegnarli il mondiale sono troppo numerose per essere elencate una per una. Grazie a un vantaggio rispettivamente di 41 e 46 punti sulla coppia della Toyota formata da Sebastien Ogier ed Elfyn Evans, il belga dovrà soprattutto guardare all'altra Hyundai di Ott Tanak. L'estone è in ritardo di 29 lunghezze e per tenere i giochi aperti, considerando i 30 punti in palio nell'appuntamento finale in Giappone, in pratica deve chiudere il weekend facendo meglio di Neuville nel bilancio complessivo delle varie classifiche che assegnano punteggio (classifica del sabato, Super Sunday e Power Stage).

Il programma del giovedì prevede due prove speciali tra cui il primo dei tre passaggi previsti sulla Klatovy, lunga quasi 12 km e da disputare in questo caso al tramonto. Nello shakedown disputato questa mattina, miglior tempo per Neuville davanti a Sami Pajari confermato sulla quarta Toyota anche per questo appuntamento, seguono Evans e Ogier. La quarta Yaris è affidata al rientrante Takamoto Katsuta. Le previsioni meteo al momento confermano un weekend con clima prevalentemente soleggiato.

WRC RALLY EUROPA CENTRALE 2024, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 SSS Velká Chuchle 2.55 km 15:05 SS2 Klatovy 1 11.78 km 18:26

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/10/2024