Rally Finlandia: il video dell'incidente di Tanak e gli ultimi aggiornamenti medici

Non è certo un periodo fortunato per Ott Tanak: il pilota della Hyundai, che poche settimane fa era stato protagonista di un impressionante cappottamento durante il Rally Estonia, ha concluso anzitempo il Rally Finlandia dopo essere stato protagonista di un altro spaventoso incidente. Questa volta l'estone ha perso il controllo della sua i20 in un lungo curvone verso sinistra, reso più insidioso dalla pioggia: uscita dal terrapieno, la vettura di Tanak ha cominciato a ribaltarsi, finendo la sua corsa contro il tronco dell'unico albero presente in quella zona.

NAVIGATORE RICOVERATO Sul posto è rapidamente intervenuta l'equipe medica che ha assistito l'equipaggio, apparso comunque in buone condizioni nonostante la carambola. Nel primo pomeriggio, la Hyundai ha emesso un comunicato per aggiornare sullo stato di salute di Tanak e del suo navigatore Martin Jarveoja: ''Mentre erano impegnati nel Rally Finlandia, nono round della stagione del FIA WRC, Ott Tänak e Martin Järveoja sono rimasti coinvolti in un incidente venerdì mattina durante la SS3 'Saarikas 1'. La loro Hyundai i20 N Rally1 Hybrid è uscita fuori strada ad alta velocità in condizioni difficili e scivolose dopo poco più di 2 km di prova. Successivamente l'auto si è ribaltata e si è schiantata contro un albero. Dopo l'incidente, Tänak e Järveoja sono scesi dall'auto senza assistenza, mentre sul percorso è stata immediatamente posta la bandiera rossa per consentire ai servizi medici di intervenire sulla scena. Sia Tänak che Järveoja sono stati rapidamente assistiti dall'équipe medica e Järveoja è stato portato in ospedale in elicottero per ulteriori esami. Anche se sia il pilota che il copilota stanno bene, Järveoja dovrà rimanere in ospedale durante la notte in osservazione a titolo precauzionale. Di conseguenza, l’equipaggio non tornerà per il resto del fine settimana del Rally di Finlandia''.

Tanak crashes out of Rally Finland



His Hyundai oversteered on entry to a right-hander, ran wide down a ditch and rolled over, with the underside of the i20 N Rally1 then striking a tree before coming to resthttps://t.co/fOqtL8bkB5#Motorsport #WRC #RallyFinland pic.twitter.com/ofOJi6W9zs — Video Forensics (@Video_Forensics) August 2, 2024

RITIRO PESANTE Dunque Tanak incasserà in questo weekend, oltre a un grande spavento, uno zero pesante in classifica generale. Con il nuovo punteggio in vigore a partire da quest'anno, i piloti protagonisti di un incidente al venerdì o al sabato solitamente riuscivano a limitare i danni raccogliendo punti con la classifica della domenica e la Power Stage. Così, invece, Tanak vedrà crescere il suo distacco dai principali rivali, annullando di fatto la rimonta che lo aveva visto protagonista nelle ultime settimane e che lo aevam portato a soli 8 punti da Thierry Neuville nella classifica del Mondiale WRC.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/08/2024