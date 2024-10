Rally Europa Centrale: subito un colpo di scena, Ogier sbaglia e Tanak è il nuovo leader!

La giornata conclusiva del Rally Europa Centrale 2024 si preannuncia ricca di emozioni. Nella SS15 che ha aperto il programma si registra un cambio al vertice della classifica: Sebastien Ogier è stato protagonista di un dritto che lo ha fatto finire nei prati attorno alla sede stradale e Ott Tanak ne ha approfittato per prendere il comando con circa 2 secondi di margine sull'otto volte iridato. Oltre alle ripercussioni sulla possibile vittoria del rally, l'episodio ha un peso anche in ottica Mondiale, con il francese che ora è indietro nella classifica del Super Sunday perdendo punti preziosi anche per Toyota che insegue Hyundai nel Costruttori. C'è da dire che neppure Tanak al momento ha brillato, ottenendo il quinto tempo nella prova vinta dal rientrante Adrien Fourmaux davanti ad Elfyn Evans. Thierry Neuville ha ottenuto la quarta prestazione, quindi meglio anche del compagno di squadra sebbene abbia dichiarato di non voler correre rischi eccessivi con queste condizioni di asfalto insidioso. Per la Toyota la seconda brutta notizia in apertura di giornata è il ritiro di Sami Pajari, in seguito a un cappottamento avvenuto dopo 5 km di prova (video qui sotto dopo la classifica). Nel WRC2 resta saldamente primo Nikolay Gryazin. Alle 10:35 e alle 11:33 le altre due prove che precedono la Power Stage, in programma alle 13:15.

RALLY EUROPA CENTRALE 2024, CLASSIFICA DOPO SS15

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Ott Tanak Hyundai 2:16:30.9 2 Sebastien Ogier Toyota +1.9 3 Elfyn Evans Hyundai +7.2 4 Thierry Neuville Hyundai +34.4 5 Takamoto Katsuta Toyota +1:25.9 6 Gregoire Munster Toyota +3:23.2 7 Nikolay Gryazin Ford +7:57.2 8 Oliver Solberg Citroen +8:23.3 9 Filip Mares Skoda +9:51.4 10 Miko Marczyk Skoda +10:22.3

WRC RALLY EUROPA CENTRALE 2024, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Il Rally Europa Centrale si trasferisce in Germania per la sua giornata conclusiva. Sono due le prove da ripetere quattro volte, per un totale di circa 54 km cronometrati dal peso specifico notevole. Thierry Neuville non avrà compito facile nel cercare di chiudere matematicamente il discorso per il titolo mondiale dopo il quarto posto nella classifica del sabato e potrebbe optare per un atteggiamento più conservatore. Daranno invece tutto ancora una volta i suoi inseguitori, a partire da Sebastien Ogier e Ott Tanak, decisi a lottare per il bottino pieno anche nella Super Sunday e nella Power Stage.

Prova Nome Lunghezza Ora locale SS15 Knaus Tabbert Am Hochwald 1 12.17 km 09:11 SS16 Passauer Land 1 14.87 km 10:35 SS17 Knaus Tabbert Am Hochwald 2 12.17 km 11:33 SS18 Wolf Powerstage Passauer Land 14.87 km 13:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/10/2024