La sorprendente frecciata di Ogier a Neuville: "Piange sempre"

L'otto volte iridato ha criticato il rivale per il titolo 2024, colpevole di lamentarsi troppo per l'ordine di partenza

La sfida per il titolo WRC 2024 si è ufficialmente accesa in questo weekend in cui è in programma il Rally Grecia. Si tratta del primo appuntamento dopo la decisione di Sebastien Ogier di passare a un programma a tempo pieno per il finale di campionato, nel tentativo di rovinare il sogno iridato di Thierry Neuville, al momento leader della classifica generale con 27 punti di margine sul francese.

LA LAMENTELA DI NEUVILLE Nonostante una partecipazione fin qui part-time agli appuntamenti del WRC 2024, Ogier si trova dunque ad essere il primo inseguitore di Neuville. Il pilota della Hyundai quest'anno si è trovato al comando della classifica del mondiale fin dall'inizio, grazie al suo successo nel Rallye Montecarlo. Ciò ha significato per lui partire sempre per primo nella giornata del venerdì, quando l'ordine di partenza segue la classifica iridata, ritrovandosi dunque svantaggiato nei rally su sterrato che lo vedono nella scomoda posizione di aprire la strada per gli avversari. Sul tema, recentemente il belga si era espresso in maniera sarcastica, spiegando che forse sarebbe stato più divertente anche per lui fare una stagione part-time senza avere così lo svantaggio di pulire la strada nel corso della prima giornata.

WRC 2024, Rally Italia: Thierry Neuville (Hyundai)

LA FRECCIATA DI OGIER Nel Rally Acropoli di questo fine settimana, per la prima volta quest'anno Ogier si è trovato al venerdì a partire subito dopo Neuville, con una situazione di percorso dunque molto simile. L'otto volte iridato ha dato ancora una volta prova delle sue abilità, portandosi al comando fino a quando un problema al motore occorso nel finale di giornata non lo ha fatto scalare in quarta posizione. Neuville, per la verità a sua volta rallentato da un problema al propulsore che al mattino lo ha costetto a girare a tre cilindri, era arrivato ad accusare 45 secondi di ritardo dal francese.

WRC 2024, Rally Grecia: Sebastien Ogier (Toyota)

Forse ignorando l'inconveniente tecnico del belga, Ogier a fine giornata si è espresso molto durante nei confronti di Neuville: ''Ovviamente, per noi il problema al motore ha messo fine a quella che sembrava essere una giornata perfetta. Con una grande velocità partendo per secondi, abbiamo dato 45 secondi al leader del campionato, quindi forse dovrebbe imparare ad aprire la strada perché non è molto veloce quando passa per primo sui percorsi, piange sempre. Quindi proviamo a mettergli pressione, sono sicuro che possiamo ancora fare qualcosa''.

LA REPLICA HYUNDAI La dichiarazione di Ogier svela soprattutto come il francese creda nella possibilità di vincere il titolo, che gli consentirebbe di raggiungere il connazionale Sebastien Ogier a quota nove, e per farcela è disposto a tutto, anche a iniziare una guerra psicologica con Neuville. Mentre il Rally Grecia prosegue, il belga per ora non ha replicato al rivale. Cyril Abiteboul, team principal della Hyundai, ha invece dichiarato: ''Guardo solo la classifica. Basta guardare la classifica, basta guardare il Gala FIA a dicembre (quando vengono consegnati i trofei iridati, ndr) e vedremo chi sarà primo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/09/2024