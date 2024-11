Rally Giappone: programma e aggiornamenti seconda giornata

VEDI ANCHE

Il sabato del Rally Giappone 2024 precede sette prove speciali dal peso specifico notevolmente accresciuto dopo quanto accaduto venerdì. Concludendo in testa la giornata, Ott Tanak ha la possibilità di guadagnare 18 punti e ridurre sensibilimente il gap di 25 lunghezze che lo separa da Thierry Neuville. Dal canto suo, il belga proverà a recuperare almeno 7-8 posizioni sulle vetture WRC2 che lo precedono in classifica dopo i problemi elettrici che lo hanno pesantemente limitato ieri, per iniziare la domenica con meno apprensione. I chilometri cronometrati di oggi saranno poco più di 100 e di certo per il pilota della Hyundai non sarà facile recuperare soprattutto su Nikolay Gryazin e Sami Pajari, i due leader della classe che hanno rispettivamente circa 4 e circa 3 minuti di vantaggio su di lui. Per farsi un'idea, Gryazin al momento è staccato di 3'43'' dal leader Tanak, Pajari di 4'57'' dopo aver perso tempo per colpa di una foratura. Il via poco dopo la mezzanotte di venerdì italiana.

WRC RALLY GIAPPONE 2024, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS10 Mt. Kasagi 1 16.47 km 08:05 00:05 SS11 Nenoue Kougen 1 11.60 km 09:03 01:03 SS12 Ena 1 22.79 km 10:16 02:16 SS13 Mt. Kasagi 1 16.47 km 13:05 05:05 SS14 Nenoue Kougen 1 11.60 km 14:08 06:08 SS15 Ena 1 22.79 km 15:16 07:16 SS16 Toyota Stadium SSS 2 2.15 km 19:05 11:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/11/2024