Thierry Neuville prolunga il suo contratto con la Hyundai

Alla vigilia dell'Acropoli Rally Grecia, in programma questo fine settimana, l'attuale leader della classifica generale del WRC Thierry Neuville ha firmato un'estensione del suo contratto con Hyundai Motorsport, allungandone la durata alla stagione 2025. Il belga, assieme al suo navigatore Martijn Wydaeghe, sarà dunque uno dei due titolari fissi della casa coreana assieme a Ott Tanak.

PARTNERSHIP DI LUNGA DATA Quella del prossimo anno sarà addirittura la dodicesima stagione di Neuville con Hyundai, un periodo lunghissimo nel quale ha conquistato 20 vittorie, 59 podi e 371 successi nelle speciali. Il primo successo arrivò nel Rally Germania del 2014. Attualmente il belga guida il campionato Piloti con 27 punti di vantaggio su Sebastien Ogier: ''Sono molto felice di estendere il mio contratto con Hyundai Motorsport per la stagione 2025. Non ci sono molte partnership nel motorsport che durano così a lungo come la nostra, ma dal 2014 abbiamo ottenuto grandi successi insieme. Ho già detto che questo team è diventato una seconda famiglia per me e la nostra ambizione e motivazione sono cresciute anno dopo anno. Sarebbe un grande onore vincere il nostro primo titolo Piloti con loro alla fine di questa stagione e portarlo avanti per un dodicesimo anno insieme''.

WRC 2024, Rally Finlandia: Thierry Neuville (Hyundai)

La Hyundai, che comunicherà in seguito i piani per la sua terza i20 N Rally1 Hybrid, con la conferma di Neuville rilancia le sue ambizioni per il 2025, come sottolineato dal Team Principal Cyril Abiteboul: ''La decisione di mantenere questa coppia competitiva formata da Neuville e Tanak sottolinea il nostro impegno per il 2025, dove punteremo ancora una volta a tutti e tre i titoli in palio. Thierry è stato con la Hyundai Motorsport sin dall'inizio, dimostrandosi prezioso per il team sia sulle prove che in fabbrica negli ultimi 11 anni. Con lui e il suo copilota Martijn Wydaeghe ora confermati per la prossima stagione, abbiamo tutti gli ingredienti necessari per continuare a combattere al vertice del nostro sport''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/09/2024