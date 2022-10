WRC, Hyundai ha deciso: contratto non rinnovato, Oliver Solberg resta a piedi

Per un figlio d’arte che trionfa diventando il più giovane campione del mondo della storia del WRC, ce n’è uno che sembra tutt’altro che indirizzato sullo stesso percorso di crescita professionale. All’indomani della matematica certezza della vittoria del titolo iridato 2022 da parte di Kalle Rovanpera, l’altro baby talento del Mondiale Rally, Oliver Solberg (di poco meno di un anno più giovane del collega finlandese) perde il sedile ufficiale in Hyundai. A confermarlo è stata la stessa casa sudcoreana, che ha ufficializzato la decisione di non rinnovare il contratto dello svedese classe 2001 in scadenza al termine di questa stagione.

RISULTATI ALTALENANTI A pesare sul mancato rinnovo di Solberg, figlio dell’iridato WRC 2003, Petter, sono stati i risultati altalenanti: Oliver ha infatti completato otto appuntamenti del Mondiale 2022 nella categoria Rally1, alternandosi al volante della terza i20 N con Dani Sordo ma portando a casa come miglior piazzamento solo un quarto posto nel Rally del Belgio in mezzo a tanti ritiri e prestazioni sottotono. Al contrario, l’esperto spagnolo ha disputato solo tre tappe raccogliendo però ben tre podi e trovandosi davanti in classifica al giovane talento svedese. A parlare, insomma, sono stati i risultati e Solberg Jr, che resterà in Hyundai come riserva nelle ultime due gare della stagione, ha dunque disputato in Nuova Zelanda il suo ultimo rally da pilota ufficiale della casa.

PARLA SOLBERG “Ovviamente – spiega Solberg nel comunicato del team – sono dispiaciuto, ma rispetto la scelta della squadra e il loro piano di proseguire con tre auto destinate soltanto a piloti d’esperienza. Sono stati molto trasparenti con me nel corso di questo processo e so che non è stata una decisione facile per loro. Per questo resterò grato a Hyundai per l’opportunità che mi hanno dato nel WRC. Sapevamo che questo campionato sarebbe stato dedicato all’apprendimento, e di certo costituisce un’esperienza di grande valore per i prossimi step della mia carriera. Resterò a disposizione della squadra per il resto della stagione e ringrazio tutti nel team per il loro supporto. Chiuderemo questo capitolo in buoni rapporti, auguro alla casa il meglio per il futuro”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/10/2022